Xiaomi официально представила смарт‐браслет Mi Band

Китайская компания Xiaomi презентовала спортивный браслет Mi Band 3, сообщило ИА Naion News. Он оборудован изогнутым 1,5‐дюймовым дисплеем с сенсорным управлением.

Смарт-браслет

оснастили несколькими видами датчиков и опцией зарядки от солнца. Последнее особенно актуально для жителей теплых стран. Корпус гаджета соответствует стандарту IP68.

Браслет может определить уровень стресса, показывает пульс и количество воды в организме. Устройство поддерживает свыше 20 видов спорта, а также способно синхронизировать персональный компьютер с телефоном и планшетом. С помощью Mi Band пользователям доступны покупки в системах Google Pay, AliPay и Mi Pay.

Смарт-браслет

застегивается так, что устройство ни при каких условиях не спадет с руки своего владельца. Его трекер отсчитывает шаги, фиксирует пройденное состояние и определяет время и фазы сна.

Наиболее бюджетный вариант Xiaomi Mi Band обойдется пользователю в тысячу рублей.

Компания Intel анонсировала выпуск нового устройства, которое должно поступить в продажу в 2018 году. Речь идет об «умных» очках с лазерным проектором.

Смарт-очки

будут связываться с мобильным телефоном через Bluetooth, а проектор выведет информацию в поле зрения смотрящего.