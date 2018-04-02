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Xiaomi официально представила смарт‐браслет Mi Band
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Xiaomi официально представила смарт‐браслет Mi Band 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Китайская компания Xiaomi презентовала спортивный браслет Mi Band 3, сообщило ИА Naion News. Он оборудован изогнутым 1,5‐дюймовым дисплеем с сенсорным управлением.
Смарт-браслет
оснастили несколькими видами датчиков и опцией зарядки от солнца. Последнее особенно актуально для жителей теплых стран. Корпус гаджета соответствует стандарту IP68.
Браслет может определить уровень стресса, показывает пульс и количество воды в организме. Устройство поддерживает свыше 20 видов спорта, а также способно синхронизировать персональный компьютер с телефоном и планшетом. С помощью Mi Band пользователям доступны покупки в системах Google Pay, AliPay и Mi Pay.
Смарт-браслет
застегивается так, что устройство ни при каких условиях не спадет с руки своего владельца. Его трекер отсчитывает шаги, фиксирует пройденное состояние и определяет время и фазы сна.
Наиболее бюджетный вариант Xiaomi Mi Band обойдется пользователю в тысячу рублей.
Компания Intel анонсировала выпуск нового устройства, которое должно поступить в продажу в 2018 году. Речь идет об «умных» очках с лазерным проектором.
Смарт-очки
будут связываться с мобильным телефоном через Bluetooth, а проектор выведет информацию в поле зрения смотрящего.
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