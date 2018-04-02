Meizu 15 и Meizu 15 Plus на живых фото

Meizu до конца весны покажет сразу три новых смартфона серии Meizu 15. Все они недавно засветились в базе TENAA, продемонстрировав ключевые особенности дизайна: узкие рамки вокруг большого экрана, круглая кнопка «Домой», кольцевая вспышка рядом с двойной камерой в стиле Pro 6, корпус из металла. Сегодня в социальных сетях появились фотографии, которые еще больше света проливают на будущие премиальные смартфоны компании. На снимках ниже мы видим оба устройства лицом к лицу. Судя по всему, перед нами рабочие прототипы Meizu 15 и Meizu 15 Plus, причем с предустановленной Flyme OS, то есть смартфоны находятся на завершающем этапе тестирования. Дизайн идентичен тому, что мы видели в TENAA. Цвет полированного металлического корпуса — серый, а лицевая сторона в обоих случаях черная. Все это похоже на то, что семейство Meizu 15 мы можем увидеть уже в этом месяце. Сама Meizu пока никаких намеков не давала.

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