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Meizu 15 и Meizu 15 Plus на живых фото
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Meizu 15 и Meizu 15 Plus на живых фото 

Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости 2 апреля 2018
Meizu до конца весны покажет сразу три новых смартфона серии Meizu 15. Все они недавно засветились в базе TENAA, продемонстрировав ключевые особенности дизайна: узкие рамки вокруг большого экрана, круглая кнопка «Домой», кольцевая вспышка рядом с двойной камерой в стиле Pro 6, корпус из металла. Сегодня в социальных сетях появились фотографии, которые еще больше света проливают на будущие премиальные смартфоны компании. На снимках ниже мы видим оба устройства лицом к лицу. Судя по всему, перед нами рабочие прототипы Meizu 15 и Meizu 15 Plus, причем с предустановленной Flyme OS, то есть смартфоны находятся на завершающем этапе тестирования. Дизайн идентичен тому, что мы видели в TENAA. Цвет полированного металлического корпуса — серый, а лицевая сторона в обоих случаях черная. Все это похоже на то, что семейство Meizu 15 мы можем увидеть уже в этом месяце. Сама Meizu пока никаких намеков не давала.
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