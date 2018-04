Флагманский смартфон HTC U12 Plus отправится в продажу в мае

О том, что HTC готовит к выходу смартфон U12 Plus, стало известно несколько недель назад. Неясными оставались сроки поступления смартфона в продажу. Теперь источники, близкие к HTC, озвучили эти сроки: оказалось, что ждать осталось недолго. HTC U12 Plus должны были анонсировать еще в феврале во время выставки Mobile World Congress, однако HTC решила отложить это событие, чтобы не оказаться в тени Samsung Galaxy S9/S9 Plus и семейства Sony Xperia XZ2.

Но теперь похоже это время пришло. HTC U12 Plus будет единственным смартфоном в 2018 году с флагманскими характеристиками. HTC представит его в мае, а в продажу он поступит либо в мае, либо в начале июня. Аппарат получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт внутренней памяти. Хотя будет и версия с меньшим объемом флеш-памяти.

В отличии от большинства флагманов этого года, HTC U12 Plus не получит сдвоенной камеры, по крайней мере, в области основной камеры. HTC решила, что одного сенсора на 12 Мп будет достаточно. А вот фронтальная камера действительно будет двойной на сенсорах 8+8 Мп. Смартфон выйдет со сканером отпечатков пальцев, но сможет разблокировать аппарат, сканируя лицо владельца при помощи фронтальной камеры. Операционная система HTC U12 Plus — Android 8.0 Oreo. Емкость аккумулятора — 3450 мАч.

Позднее в этом году выйдет упрощенная версия флагмана с названием HTC U12 Plus Life, экран которой получит выемку.