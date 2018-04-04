Ещё
Флагманский смартфон HTC U12 Plus отправится в продажу в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флагманский смартфон HTC U12 Plus отправится в продажу в мае 

MDDevice 51 минуту назад
Фото: MDDevice
О том, что HTC готовит к выходу смартфон U12 Plus, стало известно несколько недель назад. Неясными оставались сроки поступления смартфона в продажу. Теперь источники, близкие к HTC, озвучили эти сроки: оказалось, что ждать осталось недолго. HTC U12 Plus должны были анонсировать еще в феврале во время выставки Mobile World Congress, однако HTC решила отложить это событие, чтобы не оказаться в тени Samsung Galaxy S9/S9 Plus и семейства Sony Xperia XZ2.
Но теперь похоже это время пришло. HTC U12 Plus будет единственным смартфоном в 2018 году с флагманскими характеристиками. HTC представит его в мае, а в продажу он поступит либо в мае, либо в начале июня. Аппарат получит 5,99-дюймовый экран с разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт внутренней памяти. Хотя будет и версия с меньшим объемом флеш-памяти.
В отличии от большинства флагманов этого года, HTC U12 Plus не получит сдвоенной камеры, по крайней мере, в области основной камеры. HTC решила, что одного сенсора на 12 Мп будет достаточно. А вот фронтальная камера действительно будет двойной на сенсорах 8+8 Мп. Смартфон выйдет со сканером отпечатков пальцев, но сможет разблокировать аппарат, сканируя лицо владельца при помощи фронтальной камеры. Операционная система HTC U12 Plus — Android 8.0 Oreo. Емкость аккумулятора — 3450 мАч.
Позднее в этом году выйдет упрощенная версия флагмана с названием HTC U12 Plus Life, экран которой получит выемку.
MDDevice: последние новости
Ноутбук MSI GS65 Stealth Thin создан для игр Новый флагман LG может называться G7 ThinQ HOMTOM HT70 – смартфон с батареей 10000 мАч и скидкой от GearBest
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня12
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией96
Россия созвала Совбез ООН437
Трамп потребовал платы за Сирию123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение