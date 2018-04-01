Число CPU-ядер в Системе-на-Чипе Snapdragon 841 достигнет 16

Чипсет Snapdragon 845 пока еще не успел как следует обосноваться в смартфонах. Публике были представлены только три устройства, в основу которых был положен данный чип. Это два флагмана Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, и модель Xiaomi Mi Mix 2s. Чтобы скрасить томительное время до выхода прочих смартфонов на QSD 845, источник решил поделиться сведениями еще об одном чипсете Snapdragon 800-серии. Модель называется Snapdragon 841, скриншот тестирования этой SoC был опубликован в социальной сети Weibo.

В новой Snapdragon 841 поражает, прежде всего, число CPU-ядер. Если данные подтвердятся, то Snapdragon 841 может стать первым чипсетом Qualcomm (да и вообще первым мобильным процессором), который получит 16-ядерную архитектуру. Тактовая частота CPU составляет 2,3 ГГц, но в данном случае неясно, о какой группе ядер, работающих на этой частоте, идет речь. Для сравнения напомним, что максимальная тактовая частота Snapdragon 845 равна 2,8 ГГц. Графическое ядро в QSD 841 — Adreno 630.

Результаты тестирования Snapdragon 841 выглядят неоднозначно. В одноядерном тесте чипсет набрал 2018 баллов, что даже меньше, чем у Snapdragon 845, но зато в многоядерном тесте ему удалось набрать 10401 балл, а это очень хороший результат, превосходящий ранее протестированные чипсеты Qualcomm в GeekBench. Более ничего о новой SoC не сообщается. Поскольку это его первое появление в бенчмарках, то о выходе SoC на рынок говорить пока рано.