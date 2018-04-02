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Китайцы показали безрамочный Vivo Y71
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Китайцы показали безрамочный Vivo Y71 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: MDDevice
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Vivo Y71, пока не представленный производителем официально.
Vivo Y71 представляет собой бюджетную модель в модном сейчас безрамочном дизайне. Смартфон оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, камерами на 13 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3285 мАч.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS. Размеры составляют 155,87 х 75,74 х 7,8 мм, а вес — 150 граммов.
Официальный дебют Vivo Y71 ожидается в ближайшие недели.
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