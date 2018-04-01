Главным достоинством Mid-end смартфона Vivo Y71 стал экран 18:9

На днях Vivo отправила на сертификацию в TENAA очередной смартфон категории mid-end. Модель с названием Y71, помимо невысокой цены, обладает и еще одним достоинством — отсутствием выемки на лицевой стороне, которая есть, скажем, у соседа по mid-end, смартфона Y85, представленного несколько недель назад. Несмотря на скромные характеристики, Vivo Y71 сохранил полноэкранный дизайн и дисплей с соотношением сторон 18:9. Такие устройства гораздо удобнее держать в руках, управляясь одной рукой.

Размер диагонали экрана в Vivo Y71 равен 5,99 дюймов, разрешение — 1440×720 пикселей (формат HD+). Корпус новинки цельнометаллический с пластиковыми вставками на тыльной стороне для пропускания электромагнитного излучения. Габаритные размеры Y71 равны 155,87×75,74×7,8 мм, масса — 150 граммов. Судя по всему, смартфон будет лишен сканера отпечатков пальцев: его не видно ни на лицевой, ни на тыльной стороне.

В качестве чипсета для Vivo Y71 производителем выбрано решение Qualcomm Snapdragon 425, объемы оперативной и встроенной памяти составили 3 Гбайт и 32 Гбайт, соответственно. Отличным бонусом для недорогого смартфона с 18:9 экраном стало бы присутствие сдвоенной камеры, но таковой здесь не имеется. Основная камера располагает сенсором на 13 Мп, фронтальная — 5 Мп. Осталось озвучить емкость аккумулятора, 3280 мАч, и операционную систему, Android 8.0 Oreo.