Porsche Design Huawei Mate RS с тройной камерой и дисплейным сканером отпечатков пальцев. Подробности

Porsche Design Huawei Mate RS стал наиболее инновационным смартфоном из числа анонсированных недавно известным китайским вендором мобильных девайсов. Помимо тройной камеры, уже известной по P20 Pro, в нем нашел себе применение дисплейный сканер отпечатков пальцев и самый емкий из применяемых в современных умных телефонах накопитель.

На своей презентации компания Huawei порадовала не только своими смартфонами P20 и P20 Pro, но и еще более премиальной моделью — Porsche Design Huawei Mate RS. Более подробно эта новинка с тройной камерой и дисплейным сканером отпечатков пальцев была рассмотрена Адамом Джонсом (Adam Jones) на страницах ресурса androidcrunch.com в контексте дополнительных подробностей, опубликованных ресурсом gsmarena.com.

Цена модели Huawei Porsche Design Mate RS с 6 гигабайтами оперативной памяти и 256-гигабайтным встроенным накопителем составляет 1695 евро (примерно 2100 долларов США). Версия рассматриваемого девайса с шестигигабайтным ОЗУ и встроенным накопителем, емкость которого составляет 512 гигабайт — 2095 евро (примерно 2597 долларов США). Новинка станет поставляться только в черном цвете. Ее продажи начнутся 12 апреля 2018 года. Модель девайса красного цвета будет эксклюзивно доступна на рынке Китая

Huawei Porsche Design Mate RS стал первым смартфоном, в котором нашел себе применение 512-гигабайтный встроенный накопитель. Другой заметной особенностью нового девайса является встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Чтобы «разбудить» телефон, пользователю достаточно провести пальцем над экраном. При касании экрана девайса он разблокируется. На задней панели новинки располагается дополнительный сканер отпечатков пальцев.

Porsche Design Huawei Mate RS укомплектован 6,0-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 пикселей), которое соответствует плотности экранного изображения в 538 пикселей на дюйм. Дисплей занимает 83,93% поверхности девайса. Контрастность экрана новинки — 90000:1. Дополнительно следует отметить, что в дисплее девайса нет выемки.

Porsche Design Huawei Mate RS базируется на чипсете Kirin 970 с восьмиядерным центральным процессором, в котором четыре 2,4-гигагерцевых ядра A73 сочетаются с четырьмя 1,8-гигагерцевыми ядрами A53. Чипсет изготовлен в соответствии с 10-нанометровым технологическим процессом и дополнительно укомплектован сопроцессором i7, графическим процессором Mali-G72 MP12 и NPU.

Как уже отмечалось выше, объем оперативной памяти Porsche Design Huawei Mate RS составляет 6 гигабайт, а емкость встроенного накопителя (в зависимости от версии) — 256 или 512 гигабайт.

Столь впечатляющий инновационным аппаратным обеспечением смартфон работает «из коробки» под управлением операционной системы Android 8.1, поверх которой располагается свойственная девайсам от Huawei программная оболочка EMUI 8.1. Рассматриваемым смартфоном поддерживаются две SIM-карты.

На задней панели Porsche Design Huawei Mate RS располагается тройная камера, подобная нашедшей себе применение в P20 Pro. Ее первый сенсор — 40-мегапиксельный (RGB, с диафрагмой f/1.8). Второй сенсор — 20-мегапиксельный (монохромный с диафрагмой f/1.6). Третий сенсор основной камеры рассматриваемого мобильного девайса — 8-мегапиксельный (телефото с диафрагмой f/2.4). Камера изготовлена на основе линз Leica. Ею поддерживаются: пятикратный гибридный зум, двухцветная светодиодная (LED) вспышка, лазерная фокусировка, фокусировка глубины, PDAF, CAF и суперзамедленная съемка, осуществляемая со скоростью 960 кадров в секунду.

Переднюю панель Porsche Design Huawei Mate RS дополнительно оснастили 24-мегапиксельной селфи-камерой с поддержкой обеспечиваемой искусственным интеллектом бьютификации и трехмерной (3D) подсветки при портретной съемке.

Подобно другим современным смартфонам, корпус нового девайса сделан из стекла и металла. Новинку оснастили и стереодинамиками. Как дополнительно отмечается, ранее модели Porsche Design рассматривались преимущественно в качестве статусных смартфонов от компании Huawei. Новый Huawei Porsche Design Mate RS стал лучшим смартфоном компании и по своим техническим характеристикам.

Новый смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4000 мАч, поддерживающим быструю зарядку и технологию беспроводной зарядки Qi. Защищенность Porsche Design Huawei Mate RS от воды и пыли соответствует сертификации IP67. Девайсом поддерживаются опции соединения — 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS Glonass, NFC, USB Type-C.

Размеры нового Porsche Design Huawei Mate RS (в миллиметрах) — 152,9 (высота) x 72,5 (ширина) x 8,5 (толщина). Весит смартфон 183 грамма. Никаких подробностей о выходе рассмотренного девайса на мировой рынок не сообщалось.

В Telegram-чате читатели смогут обсудить те инновации, которыми порадовал ценителей премиальных смартфонов новый Porsche Design Huawei Mate RS.