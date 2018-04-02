Тест смартфона Sony Xperia XZ2 Compact: топовая производительность в мини-формате

Итоги теста В данном смартфоне среди прочих выдающихся возможностей топовым является и качество фотографий встроенной основной камеры. Однако мы недосчитались здесь такой опции, как оптический стабилизатор изображения. Некоторых пользователей может раздражать и отсутствующий аудиоразъем для подключения наушников. Преимущества яркий, отличнейший дисплей очень хорошая производительность превосходное качество исполнения долгая продолжительность времени автономной работы хорошая камера Недостатки продолжительность процесса зарядки слишком долгая и нет функции индуктивной зарядки нет оптического стабилизатора изображения нет разъема для подключения наушников Результаты тестирования Sony Xperia XZ2 Compact Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 9 из 151 Соотношение цена/качество: 65 Производительность и управление (35%): 95.8 Оснащение (25%): 97.5 Аккумулятор (15%): 88.5 Дисплей (15%): 93.1 Фотокамера (10%): 82.5 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 93% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Новый язык дизайна Sony

Плоский, угловатый, большие рамки — на протяжении долгих лет это было типичным дизайном смартфона от компании Sony. Одни называют его вневременным, другие — устаревшим. Но отныне всему, что формировало внешний облик предыдущих моделей Sony, положен конец: дисплей теперь, следуя современным трендам, вытягивается в длину (18:9), а рамки существенно уменьшаются. Кроме того, монолитный вид размывается более мягкими формами, которые сама компания Sony описывает как «Ambient Flow».

Теперь не только углы являются более круглыми на вид и на ощупь, но и обратная сторона слегка изогнута. От воды и пыли XZ2 Compact, как и раньше, защищен по стандарту IP68, то есть он может выдержать кратковременное погружение в воду или непродолжительное попадание под дождь.

Примечание: в дальнейшем описании результатов тестовых испытаний мы говорим отдельно о Sony Xperia XZ2 Compact и упоминаем о XZ2 только в релевантных местах. Всебъемлющий отчет о результатах тестирования XZ2 вы найдете в соответствующей статье.

Новый дизайн имеет два очевидных преимущества: Sony Xperia XZ2 Compact всего на шесть миллиметров длиннее и на один миллиметр шире, чем предшественник, но со своей 5-дюймовой диагональю предлагает на 0,4 дюйма больше. Хотя эта цифра сама по себе звучит как не очень большая, но при непосредственном сравнении смартфон выглядит будто из другой лиги. Выпуклая обратная сторона снова дарит приятные тактильные ощущения.

В отличие от большего Xperia XZ2, в компактной версии смартфона компания Sony использует корпус не из стекла, а из матового пластика. Из-за этого, однако, смартфон не выглядит каким-то менее высококачественным, а у пластмассы есть еще одно преимущество в том, что не все отпечатки пальцев сразу же становятся заметными.

Кроме того, Compact в руках производит впечатление увесистого аппарата, и это не просто так: для своего размера со 168 граммами он является настоящим тяжеловесом. Для сравнения: «малыш» от Sony весит на 11 граммов больше, чем Samsung Galaxy S9 (5,7-дюймовый) и почти столько же, сколько и HTC U11 (5,5-дюймовый).

Тем не менее, у Ambient-Flow-дизайна есть и недостатки, которые больше всего мешают, когда XZ2 Compact лежит на столе: он качается и скользит, хотя благодаря небольшим размерам и более грубой поверхности корпуса это проявляется не таким экстремальным образом, как в случае с XZ2, которым вы без проблем могли бы играть в «бутылочку».

Также некоторого привыкания потребует расположение сканера отпечатка пальца, который переехал с боковой поверхности на заднюю сторону. В зависимости от того, как пользователь привык держать Xperia XZ2 Compact и насколько большие у него пальцы, это может даже раздражать: сенсор посажен настолько глубоко, что во время тестирования мы снова и снова прикасались к камере вместо сканера отпечатка пальца.

В том, что Sony отказалась здесь от использования аудиовыхода для подключения наушников, по словам производителей также виноват новый дизайн, так как этот разъем эстетически не подошел бы форме корпуса. Нам это решение кажется странным, поскольку свободного места при таких габаритах вполне достаточно. В комплект поставки протестированного нами устройства входит USB-адаптер, который позволяет подключать классические кабельные наушники.

Мощный и выносливый

Sony Xperia XZ2 Compact относится к первому поколению топовых смартфонов, которые оснащаются Qualcomm Snapdragon 845. По сути это означает не только повышеную производительность для приложений и игр, но и помимо прочего обещает более долгую продолжительность времени автономной работы, а также более естественную цветопередачу при записи и воспроизведении видео, что производитель процессора называет как «Ultra HD Premium». Кроме того, новый чип должен иметь оптимизацию для областей дополненной и виртуальной реальности. Действительно ли эти усовершенствования будут заметны, читайте в соответствующих абзацах ниже.

В любом случае, к скорости работы смартфона придраться не получится: Sony Xperia XZ2 Compact входит в число самых быстрых смартфонов из всех, представленных сейчас на рынке. Поэтому (но не исключительно поэтому) в своем классе размерности он оказывается попросту вне конкуренции. При этом оснащение 4 Гбайт оперативной памяти, напротив, можно назвать скорее консервативным, так как многие производители предлагают уже 6 Гбайт, а некоторые даже 8 Гбайт.

Разумеется, в данном месте стоит упомянуть о том, что размеры RAM более 4 Гбайт во время наших тестов никакого релевантного влияния на результаты не оказывали. Таким образом, большой объем оперативной памяти — это хорошо выглядит на бумаге, но на деле (пока еще) никакой дополнительной ценности не имеет.

Встроенного хранилища с его 64 Гбайт вполне достаточно, даже если 16,1 Гбайт занимает сравнительно большой объем предустановленного программного обеспечения. Если свободное место все-таки начнет заканчиваться, файлы можно начать складировать на карте памяти стандарта Micro-SD. Однако, в данный слот опционально можно вставить и вторую SIM-карту. К остальным пунктам списка оснащения относится, собственно говоря, все, что положено современному смартфону, в том числе LTE (до 800 Мбит/с), Bluetooth 5.0, WLAN-ac и NFC. Но во время тестовых испытаний нам понравилась не только производительность Sony Xperia XZ2 Compact. Продолжительность времени автономной работы аккумулятора емкостью 2870 мАч тоже оказалась топовой: смартфон смог продержаться приличные 11 часов 43 минуты, что с учетом его производительности является великолепным результатом, хотя во многом, скорее всего, он стал возможен благодаря небольшим размерам дисплея. Стандартная версия, Xperia XZ2, несмотря на большие размеры аккумулятора, достигает отметки «лишь» в 11 часов 07 минут.

В плане продолжительности процесса зарядки XZ2 Compact, напротив, халтурит, так как с 2 часами 49 минутами смартфону на это нужно слишком много времени. Несмотря на то, что начинка аппарата поддерживает технологию QuickCharge, соответствующего блока питания, в отличие от XZ2, в комплекте поставки нет. Однако, даже в случае с XZ2 быстрая зарядка практически ни на что не влияет — по крайней мере, на общую продолжительность данного процесса.

Мощную энергетическую подпитку аккумулятору, по нашим замерам, это дает только первые 30 минут, когда батарея успевает наполниться до 35 процентов, а затем, по данным тестирования, все происходит гораздо спокойнее. Возможно, компания Sony встроила здесь защитный механизм, который должен продлить срок службы аккумулятора. О том, действительно ли это так и есть, можно будет сказать только по прошествии от одного до двух лет нормального использования смартфона.

Кроме того, заряжать Xperia XZ2 Compact вы можете только через разъем USB Typ-C, так как Wireless Charging, то есть индуктивная зарядка, есть только у XZ2. Яркий дисплей с насыщенными цветами

В своем экране с соотношением сторон 18:9 компания Sony использует расширенное Full-HD-отображение (FHD+), то есть 2160х1080 пикселей. Более высокое разрешение при дагонали дисплея в 5 дюймов было бы уже чрезмерным. Даже на 5,5-дюймовом экране вы уже не увидите невооруженным глазом никакой разницы. На столь маленькой площади большее количество пикселей имеет смысл отображать только для VR-приложений.

В плане технологий изотовления панели компания Sony остается с LCD, однако от насыщенных цветов, которые характерны для OLED-экранов, пользователям Xperia XZ2 Compact отказываться не придется: смартфон достигает охвата цветового пространства sRGB в 140 процентов, да и максимальная яркость с её 551,2 кд/м2 является первоклассной. Таким образом, даже при ярком окружающем солнечном освещении читаемость дисплея у данного компакта остается все еще на приличном уровне. Отличная камера с маленькими недостатками

В предыдущей модели, XZ1 Compact, во время тестовых испытаний у нас были кое-какие претензии к качеству фотографий. Прежде всего при плохих условиях освещения снимки теряли ощутимую часть детализации. В этом плане компания Sony ситуацию улучшила весьма ощутимо. 19-мегапиксельная камера при дневном освещении выдает приятные, естественно выглядящие изображения. При сумеречном освещении камера производит тоже хорошее впечатление — несмотря на сравнительно небольшую бленду f/2.0. По качеству мы поставили бы фотографии выше Samsung Galaxy S9, но ниже HTC U11.

При этом компания Sony по-прежнему отказывается от использования оптического стабилизатора изображения, который мог бы помочь избавиться от смазанных снимков. Вместо этого производитель использует, как и Google с первыми Pixel-моделями, специальный алгоритм, который должен обеспечить необходимую четкость. Во время тестовых испытаний отсутствие оптического стабилизатора негативного влияния на результаты не оказало, но это вовсе не означает, что при сложных условиях освещения никто не будет по нему скучать.

Фронтальная камера снимает с разрешением в 5 Мпикс, что на 2 Мпикс меньше, чем у предшествующей модели. Цвета выглядят в целом естественными, но слегка смягченными.

Поскольку камера здесь аналогична таковой в Xperia XZ2, все остальные подробности о её функциях, например суперзамедленном видео и 3D-сканировании, вы можете узнать из статьи с отчетом о результатах тестирования XZ2. Много предустановленного ПО Компания Sony поставляет Xperia XZ2 Compact с операционной системой Android 8.0 и предустанавливает на него огромное количество программного обеспечения, которое хотя и можно деактивировать, но деинсталлировать в большинстве случаев нельзя. В это число входят такие приложения, как Amazon Shopping, Amazon Kindle и Prime Photos, антивирусное ПО, Facebook и приложение для PlayStation.

В дизайне пользовательского интерфейса компания Sony ориентируется на образы Google, предпринимая лишь небольшие изменения. Как и в случае с предыдущей моделью, пользователь может закачать большое количество различных тем оформления и комбинировать их друг с другом. Получается что-то вроде кастомного дизайна. Результаты тестирования Sony Xperia XZ2 Compact Альтернатива:

Sony Xperia XZ1 Compact

В лице предшественника XZ2 Compact вы получаете также топовый смартфон в мини-формате — и он обойдется вам приблизительно примерно в 35 000 рублей.

При этом в XZ1 Compact вам придется отказаться от формата экрана 18:9. Кроме того, камера во время тестирования оказалась убедительной не во всех отношениях. Характеристики и результаты тестирования Sony Xperia XZ2 Compact Соотношение цена/качество 65 ОС при тестировании Android 8 Актуальная ОС Android 8 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 198 г. Длина x Ширина 136 x 65 мм; Толщина 12,0 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы очень хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 1,3 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,2 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 6,0 с Качество звука (громкая связь) очень хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 845 Архитектура процессора Частота CPU 2.800 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 4,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 2.870 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 11:43 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:49 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 4,2 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 до 450 Мбит/с LTE: Cat. 12 до 600 Мбит/с Экран: тип LCD Экран: диагональ 5,0 дюймов Экран: размер в мм 56 x 113 мм; Экран: разрешение 1.080 x 2.160 пикселей Экран: плотность точек 486 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 551,2 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 52:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 132:1 Камера: разрешение 19,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.963 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков очень хорошо Камера: шумы VN1 1,6 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 4,4 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 9 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,93 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка LED Разрешение видео 3.840 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 5,0 Мпикс LED-индикатор да (многоцветный) Радиоприемник — Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) IP 68 Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 47,9 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB Type-C-USB 3.1 Bluetooth 5 NFC да Выход для наушников -; HD Voice да SAR — Версия прошивки при тестировании 51.1. A.2.188 Дата теста 2018-03-19 Читайте также: Практический тест смартфона OnePlus 5T: первые впечатления

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