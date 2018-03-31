Smartisan Nuts 3 на Snapdragon 670 представят девятого апреля

Китайский производитель Smartisan завоевал сердца пользователей внимательным отношением к мелочам, связанным с внешним видом своей продукции. Зачастую китайские производители уделяют этому аспекту недостаточное внимание, от того их смартфоны выглядят нелепо и жалко, а порой даже бросают тень на самих хозяев. Но у Smartisan все обстоит иначе. Последним смартфоном этой компании стал аппарат Nut Pro 2, а теперь оказалось, что ему на смену готовят новую модель с названием Nuts 3.

Ранее мы писали о модели Nut 2, которую разработчик приготовил для тех, кому не под силу приобрести полноценный Nut Pro 2. Новинка будет немного проще оригинальной модели и поступит в продажу дешевле, но сегодняшний рассказ совсем о другом устройстве. По некоторым данным Smartisan готовит новый флагман с названием Nuts 3. Этот смартфон еще известен под кодовым названием Oscar. Релиз флагмана будто бы намечен на девятое апреля, и состояться он должен во время конференции в Пекинском Олимпийском Университете, построенным к олимпиаде 2008 года.

Подтвержденных сведений о Nuts 3 пока нет, но немного ранее, 27 февраля, аппарат с кодовым обозначением OC105 был замечен во время прохождения тестов в одном из местных сертификационных органов ( министерстве промышленности и информационных технологий) Благодаря этому удалось установить в Smartisan Nuts 3 наличие экрана с соотношением сторон 18:9, а также процессора Snapdragon 670.

Стоимость Smartisan Nuts 3 пока неизвестна. Смартфон Nuts Pro 2 поступил в продажу по цене $280, модель Nuts 2 ожидается по цене $190, так что можно предположить, что новый флагман будет оценен не более, чем в $300.