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Smartisan Nuts 3 на Snapdragon 670 представят девятого апреля
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Smartisan Nuts 3 на Snapdragon 670 представят девятого апреля 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Китайский производитель Smartisan завоевал сердца пользователей внимательным отношением к мелочам, связанным с внешним видом своей продукции. Зачастую китайские производители уделяют этому аспекту недостаточное внимание, от того их смартфоны выглядят нелепо и жалко, а порой даже бросают тень на самих хозяев. Но у Smartisan все обстоит иначе. Последним смартфоном этой компании стал аппарат Nut Pro 2, а теперь оказалось, что ему на смену готовят новую модель с названием Nuts 3.
Ранее мы писали о модели Nut 2, которую разработчик приготовил для тех, кому не под силу приобрести полноценный Nut Pro 2. Новинка будет немного проще оригинальной модели и поступит в продажу дешевле, но сегодняшний рассказ совсем о другом устройстве. По некоторым данным Smartisan готовит новый флагман с названием Nuts 3. Этот смартфон еще известен под кодовым названием Oscar. Релиз флагмана будто бы намечен на девятое апреля, и состояться он должен во время конференции в Пекинском Олимпийском Университете, построенным к олимпиаде 2008 года.
Подтвержденных сведений о Nuts 3 пока нет, но немного ранее, 27 февраля, аппарат с кодовым обозначением OC105 был замечен во время прохождения тестов в одном из местных сертификационных органов (министерстве промышленности и информационных технологий) Благодаря этому удалось установить в Smartisan Nuts 3 наличие экрана с соотношением сторон 18:9, а также процессора Snapdragon 670.
Стоимость Smartisan Nuts 3 пока неизвестна. Смартфон Nuts Pro 2 поступил в продажу по цене $280, модель Nuts 2 ожидается по цене $190, так что можно предположить, что новый флагман будет оценен не более, чем в $300.
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