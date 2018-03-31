eGPU для Mac. Что это, и есть ли ему практическое применение?

В недавнем релизе macOS 10.13.4 Apple привнесла полноценную поддержку внешних графических процессоров (eGPU). Сегодня мы подробно разберем, для чего это нужно, и как это может помочь в работе.

Что такое eGPU?

Как следует из названия, это док-станция с внешней видеокартой, которая подключается через быстрый интерфейс Thunderbolt 3. Разумеется, бокс идет в комплекте с блоком питания, который и обеспечивают необходимую мощность. Видеокарта обычно в комплект не входит, и её нужно докупать отдельно. Само собой, перед покупкой графического адаптера необходимо проверить совместимость на сайте производителя бокса.

Хоть такой тип адаптеров существует уже давно, возможности старых интерфейсов (таких как USB и FireWire) не позволяли раскрыть видеокарту на полную мощь, из-за чего смысла в подобных решениях попросту не было. Но с приходом Thunderbolt 3 всё изменилось — благодаря превосходной скорости в 40 Гбит/с.

Зачем это нужно?

По заявлениям Apple, внешние видеокарты позволяют серьёзно улучшить производительность в приложениях, которые используют Metal, OpenGL и OpenCL. Помимо всего прочего будет возможность подключить дополнительные мониторы, обходя ограничение встроенных видеокарт.

Огромное преимущество использования eGPU заключается и в том, что вы можете использовать эти мощности на любом Mac с Thunderbolt 3. Это означает, что вы можете превратить в мощную рабочую станцию даже MacBook Pro. При условии топового решения такие задачи, как монтаж видео в 4К, работа с 3D графикой и VR, и даже новейшие игры — больше не будут проблемой. А по окончании работы будет достаточно просто отключить адаптер и снова получить мобильное решение.

Есть ли минусы?

В некоторых случаях производительность eGPU может ограничиваться процессором. Кроме того, не все приложения могут поддерживать подобное ускорение.

Что еще нужно знать?

Ранее Apple официально не поддерживала такие решения, и поддержка осуществлялась исключительно производителями док-станций — соответственно, были проблемы с подключением и драйверами. Теперь, с приходом 10.13.4 мы можем быть уверены в стабильной работе подобных адаптеров. К сожалению, Apple по какой-то причине отказалась от поддержки видеокарт производства NVIDIA. На веб-сайте Apple можно увидеть список рекомендуемых боксов для конкретных видеокарт:

Для графических адаптеров AMD Radeon RX 570, RX 580, и Radeon Pro WX 7100:

OWC Mercury Helios FX3 PowerColor Devil Box Sapphire Gear Box Sonnet eGFX Breakaway Box 350W

Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

Для графических адаптеров AMD Radeon RX Vega 56:

OWC Mercury Helios FX3 PowerColor Devil Box Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

Для графических адаптеров AMD Radeon RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air, Radeon Pro WX 9100:

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

Apple рекомендует подключать бокс непосредственно в разъем USB-C, избегая использования переходников. К сожалению, компьютеры Mac с интерфейсом Thunderbolt первого и второго поколения не получили поддержку eGPU из-за недостаточной скорости передачи данных.

Как вы считаете, стоит ли пользоваться подобным решением? Если нет, то почему?