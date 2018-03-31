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Самый простой способ скрыть выемку в дисплее смартфона
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Самый простой способ скрыть выемку в дисплее смартфона 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Если вы не разделяете любви гендиректора OnePlus Карла Пея к смартфонам с выемкой в дисплее, но по какой-то причине приобрели именно такой, еще не поздно все исправить. Приложение Notch Hider в считанные секунды устранит этот дизайнерский изъян, скрыв его за черной полосой вне зависимости от марки вашего гаджета.
Отличительной особенностью Notch Hider является простота активации приложения и активная функция слежения за ориентацией экрана. Благодаря ей при взаимодействии со смартфоном в планшетной (горизонтальной) ориентации скрывающая полоса будет исчезать автоматически, включаясь при возврате в вертикальное положение.
Как оказалось, желание скрыть выемку есть не только у потребителей и разработчика Notch Hider. Возможность спрятать этот дизайнерский изъян по умолчанию предусмотрена прошивкой новейших смартфонов Huawei, а также замечена на прототипе LG G7, чьи создатели, очевидно, не горят желанием выпускать смартфон с выемкой.
Обсудить полезность такого приложения можно в нашем Telegram-чате.
Приложение: Nacho Notch — Notch Hider
Разработчик: Zachary Wander
Категория: Персонализация
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 2 человека
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