Самый простой способ скрыть выемку в дисплее смартфона

Если вы не разделяете любви гендиректора OnePlus Карла Пея к смартфонам с выемкой в дисплее, но по какой-то причине приобрели именно такой, еще не поздно все исправить. Приложение Notch Hider в считанные секунды устранит этот дизайнерский изъян, скрыв его за черной полосой вне зависимости от марки вашего гаджета.

Отличительной особенностью Notch Hider является простота активации приложения и активная функция слежения за ориентацией экрана. Благодаря ей при взаимодействии со смартфоном в планшетной (горизонтальной) ориентации скрывающая полоса будет исчезать автоматически, включаясь при возврате в вертикальное положение.

Как оказалось, желание скрыть выемку есть не только у потребителей и разработчика Notch Hider. Возможность спрятать этот дизайнерский изъян по умолчанию предусмотрена прошивкой новейших смартфонов Huawei, а также замечена на прототипе LG G7, чьи создатели, очевидно, не горят желанием выпускать смартфон с выемкой.

Обсудить полезность такого приложения можно в нашем Telegram-чате.

Приложение: Nacho Notch — Notch Hider

Разработчик: Zachary Wander

Категория: Персонализация

Цена: Бесплатно

Приложением уже заинтересовались: 2 человека