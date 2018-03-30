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LG интересуется, как потребители относятся к выемке в дисплее
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LG интересуется, как потребители относятся к выемке в дисплее 

Android Insider 31 минуту назад
Фото: Android Insider
Прежде чем выпускать в продажу флагманский LG G7 с выемкой в дисплее, LG Electronics решила узнать, насколько потребители терпимы к этому дизайнерскому изъяну. Для этого представители компании инициировали опрос общественного мнения среди пользователей портала Reddit, результаты которого пообещали передать в отдел разработки.
«За последние несколько недель мы изучили множество мнений по поводу «наплыва», — говорит LG. — Кто-то одобрил эту идею, а кто-то отнесся к ней негативно, ссылаясь на нерациональное использование полезного пространства на дисплее. Нам бы хотелось собрать еще несколько отзывов, чтобы поделиться ими с командой разработчиков».
К моменту выхода публикации большинство отзывов участников дискуссии оказались негативными. По словам пользователей Reddit, в первую очередь наплыв нарушает эстетическое восприятие смартфона. Гораздо лучшим решением будет слегка увеличить верхнюю грань, чтобы разместить в ней все функциональные датчики, но не делать экран асимметричным.
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