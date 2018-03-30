Intel хочет запатентовать «железо» для майнинга

Компания Intel намерена запатентовать ускорители для интегральных схем. С их помощью можно добывать биткойны. Заявка на получение патента для нового аппаратного средства, автором которой выступила технологическая компания Intel, была опубликована в четверг Ведомством по патентам и товарным знакам США . По словам разработчиков, новая технология позволит значительно повысить эффективность майнинга биткойнов, снизив затраты на электроэнергию. Предложенный компанией акселератор снизит потребление энергии до 35% от общего объема ресурсов, необходимого для обычных процессоров. Intel не впервые обращается к технологии блокчейн. Ранее компания разрабатывала чипы для калифорнийского стартапа 21 Inc., который намерен в скором времени выпустить одноименный компьютер для майнинга.

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