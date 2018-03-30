NZXT представила СВО Kraken X72

Компания NZXT выпустила свою первую систему жидкостного охлаждения Kraken X72, оснащённую 360-миллиметровым радиатором. СВО предназначена для процессоров Intel (1151, 1150, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066) и AMD (TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1).

NZXT Kraken X72 включает в себя алюминиевый радиатор размерами 394x120x27 мм, шланги длиной 400 мм, водоблок и помпу со скоростью работы 1600–2800 ± 300 об/мин. Для охлаждения радиатора служат три 120-миллиметровых вентилятора Aer P на гидродинамических подшипниках, срок службы которых достигает 60 000 часов. СВО получила светодиодную подсветку с возможностью настройки через программное обеспечение CAM.

NZXT Kraken X72 уже поступила в продажу по рекомендованной цене 200 евро.