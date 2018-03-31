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NZXT анонсировала серию СВО Kraken M
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NZXT анонсировала серию СВО Kraken M 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания NZXT представила серию систем жидкостного охлаждения Kraken M, которая будет отличаться от Kraken X более доступной ценой. Первой моделью в новой линейке стала процессорная СВО Kraken M22, совместимая с большинством современных чипов Intel (1151, 1150, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066) и AMD (AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1).
NZXT Kraken M22 получила радиатор со 120-миллиметровым вентилятором Aer P на гидродинамическом подшипнике, ресурс которого достигает 60 000 часов. СВО комплектуется водоблоком, помпой с производительностью 3000 ± 300 об/мин и шлангами длиной 400 мм. Настраивать режимы работы и эффекты светодиодной подсветки можно с помощью фирменного программного обеспечения CAM.
NZXT Kraken M поступит в продажу в начале апреля по рекомендованной цене 100 евро.
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