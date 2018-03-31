NZXT анонсировала серию СВО Kraken M

Компания NZXT представила серию систем жидкостного охлаждения Kraken M, которая будет отличаться от Kraken X более доступной ценой. Первой моделью в новой линейке стала процессорная СВО Kraken M22, совместимая с большинством современных чипов Intel (1151, 1150, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066) и AMD (AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1).

NZXT Kraken M22 получила радиатор со 120-миллиметровым вентилятором Aer P на гидродинамическом подшипнике, ресурс которого достигает 60 000 часов. СВО комплектуется водоблоком, помпой с производительностью 3000 ± 300 об/мин и шлангами длиной 400 мм. Настраивать режимы работы и эффекты светодиодной подсветки можно с помощью фирменного программного обеспечения CAM.

NZXT Kraken M поступит в продажу в начале апреля по рекомендованной цене 100 евро.