Грязные секреты смартфонов: учимся мобильной гигиене

Наши смартфоны — дом для бактерий, которые растут и размножаются на дисплее и в разъемах гаджета. Мы поможем избавиться от незваных гостей и провести тщательную чистку устройства.

Чистить смартфон: так ли это необходимо?

В среднем мы более 2000 раз в день прикасаемся к дисплею смартфона или планшета. В остальное время мы имеем дело с поручнями в общественном транспорте, банкоматами и ручками дверей в уборных.

Таким образом самые разнообразные микробы попадают не только на дисплей, но и на наше тело. Обычно это происходит бессознательно, когда мы дотрагиваемся до лица или держим телефон у уха во время звонка.

В тесте с несколькими смартфонами SWR Marktcheck обнаружил, что кишечные бактерии и микроплесень образуются на дисплеях уже после одного дня использования. Некоторые из них опасны: они могут вызвать диарею и различные инфекции.

Мы настоятельно рекомендуем регулярно очищать гаджеты. А поможет в этом наша инструкция.

Очищаем дисплей и разъемы смартфона Для очистки сенсорного экрана мы рекомендуем использовать салфетки из микрофибры. Вы можете найти их в любом хозяйственном магазине или супермаркете. Стоят они недорого, но служат достаточно долго.

Дисплей следует чистить медленными круговыми движениями, не оказывая слишком большого давления на панель.

Удалите заметные пятна и пылинки. Думаете, это все? Вовсе нет. На экране еще очень много бактерий, которые вы не видите.

Для тщательной очистки дисплея можно использовать чистящее средство CyberClean — оно особенно хорошо подходит для телефонов с механической клавиатурой. Эластичная масса удаляет пыль, грязь, микробы и бактерии. Ее также можно использовать для очистки труднодоступных мест между кнопками. Чтобы почистить разъемы гаджета, используйте зубочистку или ватную палочку. Перед очисткой убедитесь, что на палочке нет кусков ваты, которые могут легко отделиться и еще сильнее закупорить разъем вашего устройства. Будьте особенно осторожны и не задевайте контакты (например, в гнезде для зарядки).

Не используйте агрессивные чистящие вещества, такие как спирт или средства для мытья посуды.

Не каждый смартфон достаточно защищен, чтобы выдержать проникновение воды, поэтому при очистке дисплея лучше не использовать жидкости. Попавшая внутрь устройства влага может повредить чувствительное оборудование.

Для удаления бактерий и микробов подходят специальные антибактериальные салфетки или гигиенические спреи. Все это можно найти в популярных интернет-магазинах, супермаркетах и аптеках. Даже если вы привыкли постоянно мыть руки, на ваших устройствах все равно будут накапливаться грязь и бактерии. Мы рекомендуем использовать защитную пленку для экрана смартфона, а также регулярно очищать дисплей и внешние разъемы гаджетов.

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