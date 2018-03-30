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Стартовали продажи ZTE Tempo Go на базе Android 8.1 Go Edition
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Стартовали продажи ZTE Tempo Go на базе Android 8.1 Go Edition 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Ранее компания Nokia представила девайс на базе Android Go с упрощенным софтом. По слухам, продажи устройства стартуют в России уже в марте по цене в 5990 рублей. Это отличный ценник за устройство с часто обновляемой Android 8.1 на борту. Аналогичный девайс от Huawei будет стоить на 500-1000 рублей дешевле. Теперь же стала известна цена ZTE Temp Go в США — еще одного Go-устройства.
Девайс оценен в 80 долларов (4500 рублей), а купить его можно уже сейчас. За эти деньги потребители в США получат 5-дюймовый смартфон с разрешением 480 x 854 точек, с процессором Snapdragon 210, 5-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерой, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти с поддержкой microSD-карт. Кроме того, аппарат получил аккумулятор на 2200 мАч, 3,5-мм разъем, а толщина корпуса составила 9,1 мм.
Конечно, технически это очень бюджетное решение, однако основной плюс заключается в софте — Android 8.1 (Go Edition). Это самая свежая версия Android на рынке, если не учитывать Android P, которая пока лишь тестируется. Go-устройства идеальны для тех, кто ставит софт выше железа, а таких людей немало. Действительно приятно, когда потребители могут приобрести девайс с обновляемой Android 8.1, которую получают гораздо более дорогие аппараты.
По материалам ZTE
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