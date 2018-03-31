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Анонсирован смартфон Bluboo S3 с большим аккумулятором
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Анонсирован смартфон Bluboo S3 с большим аккумулятором 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
Третий эшелон производителей смартфонов породил на свет новый аппарат Bluboo S3. В этом моноблоке акцент сделан в первую очередь на автономность, а также на дизайн, и на фоне всех современных гаджетов с монобровью этот смартфон выглядит очень стильно.
Bluboo S3 получил тонкие рамки вокруг своего 6-дюймового экрана от Sharp с поддержкой разрешения Full HD+ и 91% от площади лицевой панели. Корпус изготовлен из цельного куска металла, и на тыльной его стороне находится двойной модуль камеры, напоминающий оный в Samsung S9+, но его параметры пока не сообщаются. Да и в целом характеристики Bluboo S3 по каким-то причинам держатся в секрете, хотя уже известно, что до старта его продаж остаются буквально считанные дни. До конца апреля он выйдет в Китае, откуда его можно будет заказать в нескольких цветах корпуса всего за 150 долларов США.
На данный момент известно, что внутри Bluboo S3 стоит батарея емкостью 8500 мАч, и это по современным меркам действительно очень много. С таким аккумулятором смартфон проживет три-четыре дня без подзарядки, а то и дольше, плюс поддерживается ускоренная зарядка по USB-C. В качестве бонуса предложена возможность использования Bluboo S3 в качестве внешнего аккумулятора для других гаджетов — подключаете к нему кабель OTG и получаете портативное ЗУ с силой тока 1 ампер.
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