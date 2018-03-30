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Емкий смартфон не обязательно должен быть толстым
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Емкий смартфон не обязательно должен быть толстым 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
В марте китайский производитель HOMTOM показал свой новый флагман HT70, который журналисты окрестили самым тонким смартфоном с емким аккумулятором. Действительно, при емкости батареи 10 000 мАч устройство имеет толщину в 14 мм. Казалось бы, и месяц не прошел со старта продаж, а производитель уже решил устроить распродажу HT70, чтобы выразить свою благодарность покупателям.
Только в период со 2 по 8 апреля HOMTOM HT70 можно будет купить по специальной цене 164,99 доллара, при этом каждый сможет урвать дополнительно купон номиналом 10 долларов. Учитывая, что устройство оснащено дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440 х 720 пикселей, процессором MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, предложение действительно выгодное. Сомнения в покупке отпадут совсем, если посмотреть небольшой видеообзор смартфона.
Из других преимуществ флагмана HOMTOM — двойная камера (16 Мп + 5 Мп), наличие порта USB-C и сканер отпечатков пальцев на задней панели. А еще HT70 поддерживает быструю зарядку током 3 А при напряжении 9 В.
Подробности о распродаже будут доступны на официальном сайте производителя, а также в его группе на Facebook.
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