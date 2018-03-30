Китайские смартфоны заражают вирусом на производстве

Китайские смартфоны заражают вирусом на стадии производства. Как защитить свой гаджет?

Специалисты антивирусной лаборатории Dr Web обнаружили в 45 моделях смартфонов вирусы, внедренные в систему еще на стадии производства. Все эти устройства работают на базе операционной системы Android. Чем опасен незваный гость, и как с ним бороться, рассказал «360» пиар‐менеджер компании Кирилл Кожевников.

По его словам, не все производители осознанно внедряют вирусы в свои телефоны:

"Скорее всего, это результат не очень хорошего контроля качества, то есть разработчик приложения или версии операционной системы мог либо воспользоваться какими-то зараженными материалами, сам того не зная, либо могла произойти какая-нибудь вредоносная активность. Мы не полиция, поэтому мы не можем выяснить первопричину. Мы можем только обнаружить вредоносное приложение прошивки и указать на это производителю, они уже должны разбираться".

Он подчеркнул, что речь не идет о диверсии на производстве. Диверсия — это действие, направленное на повреждения. В данном случае речь идет скорее о попытке заработать незаконными методами.

Кожевников добавил, что зараженные телефоны делают в Китае, но там в наше время производят практически все гаджеты. Что касается угрозы, которую несет этот вирус, то тут не все однозначно.

Непосредственно этот троян довольно сложный, он может сделать вообще что угодно. Там есть модуль загрузки, на который может прийти команда загрузки, например, специального банковского модуля, который будет красть банковские данные. Или рекламный модуль — будет показывать навязчивую рекламу, которую нельзя будет удалить — эксперт.

О количестве подобных устройств на российском рынке информации пока нет.

Но вообще, большинство этих моделей в России не очень сильно представлены. Как ни странно, они довольно распространены по всему миру — Кожевников.

По его словам, чтобы удалить такой вирус, требуется,

во-первых, получить права root (на выполнение всех операций). Для каждого телефона это отдельный способ.

Во-вторых, использовать полную версию антивируса, который умеет работать с root.

Но нужно учитывать, что это может повлиять на гарантию. Наиболее простым и хорошим способом будет, если производитель выпустит прошивку без вредоносной программы внутри и можно будет просто обновить ее. Некоторые компании уже это сделали, некоторые планируют — Кирилл Кожевников.

Специалисты лаборатории Dr Web начали проверку устройств после обращений пользователей, которые заявили, что программа компании нашла в их смартфонах вирус. После проведенного анализа стало ясно, что вредоносное программное обеспечение находится в системной области, куда не может попасть извне, но может быть заложено на этапе производства.