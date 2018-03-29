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Samsung выпустит Galaxy Note 9 раньше срока для конкуренции с iPhone
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Samsung выпустит Galaxy Note 9 раньше срока для конкуренции с iPhone 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Релиз Galaxy Note 9 может состояться уже в конце июля — начале августа 2018 года, передает южнокорейская деловая газета The Investor со ссылкой на источники в цепи поставок. По данным собеседников издания, вендор уже завершил проектирование новинки и требует от поставщиков быть готовыми к началу массового производства.
Ранний релиз, очевидно, продиктованный желанием Samsung Electronics отвоевать долю у iPhone, станет причиной вынужденного отказа от оснащения фаблета дисплейным сканером отпечатков. Ранее сообщалось, что корейцы еще не приняли окончательное решение о судьбе технологии идентификации по отпечатку, встроенной в экран.
Аппаратную основу Galaxy Note 9, согласно информации Geekbench, составит чипсет Snapdragon 845 о восьми ядрах, работающий на базе 6 ГБ оперативной памяти. Соотношение сторон дисплея останется прежним, но вырастет диагональ. У новинки она составит 6,38 дюйма против 6,32 дюйма у модели предыдущего поколения.
Приглашаем вас обсудить предстоящую новинку в нашем Telegram-чате.
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