Ультрабюджетник Coolpad снабдили основной сдвоенной камерой

Некоторое время назад Coolpad продалась LeEco и стала выпускать смартфоны под новым брендом CoolEco. Дела у новообразования шли не очень хорошо и в последствии вообще свалились в штопор. Из-за патентных споров треугольника Xiaomi-Coolpad-Leeco герой нашей новости провел не один день в судах, но юридические дрязги интересуют нас меньше всего. Главное, что обрушившиеся на Coolpad проблемы не смогли утопить бренд окончательно, в подтверждение чему можно привести готовящийся к выходу новенький смартфон, прошедший на днях сертификацию в TENAA.

Coolpad 1801-T0 будет представлять собой компактное и очень бюджетное решение. Разрешение экрана новинки составит 1280×720 пикселей, диагональ — 5 дюймов. В основе его будет лежать неизвестный 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объемы оперативной памяти, как это водится, зависят от модификации и составят 1 Гбайт или 2 Гбайт. Флеш-памяти в смартфоне будет 8 Гбайт или 16 Гбайт. Благодаря microSD-слоту внутреннюю память можно будет расширить еще на 32 Гбайт.

Несмотря на очень скромные, по современным меркам, мощности, смартфон получит сдвоенную основную камеру. Это и будет, похоже, его главная «изюминка». В систему основной камеры войдут сенсоры на 5 и 2 Мп, фронтальная камера представлена единственным сенсором на 5 Мп. Операционная система «из коробки» — Android 7.1 Nougat, хотя разумнее было бы снабдить смартфон чем-то вроде Android Go.

Немного разочаровывает емкость аккумулятора. Если источник не ошибается, то емкость встроенной батареи в новинке составит всего 1800 мАч. Сроки выхода Coolpad 1801-T0 и его цена пока неизвестны.