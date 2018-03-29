Ещё
Потребители хотят, чтобы Samsung отказалась от изогнутых дисплеев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потребители хотят, чтобы Samsung отказалась от изогнутых дисплеев 

Android Insider 27 минут назад
Фото: Android Insider
Большинство потенциальных покупателей не готовы приобрести Galaxy S9 только из-за изогнутого дисплея. Это следует из содержания дискуссии, развернувшейся среди пользователей портала Reddit. Многие участники обсуждения не видят в этом дизайне пользы и считают, что он был задуман таким только с целью демонстрации возможностей компании.
Наиболее распространенной претензией пользователей Reddit к дисплеям с изогнутыми краями оказалась их низкая устойчивость к повреждениям от падений. В то время как у смартфонов стандартной формы углы экрана защищены пластиковой или металлической рамой, все, на что может рассчитывать владелец Galaxy S9, — закаленное стекло увеличенной толщины.
Другой довод против изогнутого дисплея, очевидно, предъявленный владельцами смартфона, заключается в сложности подбора чехла и защитного стекла. Нашлись также и те, кто пожаловался на случайные нажатия при обхвате Galaxy S9 рукой с боков, и те, кого донимают солнечные блики, препятствующие комфортному взаимодействию со смартфоном на улице.
Приглашаем вас обсудить тему изогнутых дисплеев в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Huawei P20 Pro vs. iPhone X vs. Google Pixel 2: битва камер Чем HTC U12 Life будет похож на iPhone X? Какие новинки Xiaomi представит на завтрашей презентации, кроме Mi Mix 2S?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов199
Российские радары не заметили израильских истребителей594
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»107
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово283
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение