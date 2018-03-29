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Топ-10 ноутбуков-трансформеров: выбираем лучший гибрид
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Топ-10 ноутбуков-трансформеров: выбираем лучший гибрид 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Вперед, Автоботы! В нашем топе только лучшие трансформеры, которые сочетают мобильность планшета и производительность ноутбука.
1. Porsche Design Book One  Цена: от 197 000 рублей
На первом месте нашего рейтинга модель Porsche Design Book One: ноутбуки от Porsche такие же топовые, как и автомобили. Внутри лэптопа — Intel Core i7-7500U поколения Kaby Lake, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью 512 Гбайт. Отдельной видеокарты у трансформера нет, так что о запуске современных игр на Porsche придется забыть. Зато его мощности будет более чем достаточно для офисных задач.
В модели установлено два аккумулятора: в планшете и док-станции. В режиме веб-серфинга планшет продержится 5,5 часов в планшетном режиме и до 14 часов при подключении к док-станции.
Топовому ноутбуку — топовый экран: по итогам тестирования Porsche Design Book One получил максимальный балл за качество дисплея. Планшетная часть трансформера оснащена очень яркой 13-дюймовой панелью с рекордным разрешением 3200х1800 пикселей.
Серьезный недостаток модели — отсутствие LTE-модуля. Учитывая цену устройства, нельзя сказать, что производитель сэкономил на оснащении. Видимо, компания Porschе просто не рассчитывала, что владелец их устройства окажется в таком месте, где нет Wi-Fi.
2. Microsoft Surface Pro  Цена: от 55 000 рублей Почетное второе место достается трансформеру Microsoft Surface Pro. Как следует из названия, на борту лэптопа предустановлена Windows 10 Pro. Ноутбук оснащается 16 Гбайт RAM и SSD емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Количество встроенной памяти можно расширить с помощью microSD. В самой топовой комплектации модель работает на процессоре Intel Core i Kaby Lake, в базовом варианте — Core M.
Если вы привыкли использовать стилус, а не клавиатуру, вам не придется его докупать, так как аксессуар идет в комплекте с лэптопом. Да и сама клавиатура здесь вовсе не обязательна — планшет можно приобрести отдельно.
Заряжается Microsoft Surface Pro за 2 часа 47 минут — достаточно быстро, учитывая, что вы сможете около 9 часов смотреть фильмы или 8 часов просматривать веб-страницы без подзарядки.
Недостаток трансформера от Microsoft — бедное оснащение. Среди интерфейсов у Surface Pro только один USB и один Mini-Display-Port.
3. Microsoft Surface Book 2  Цена: от 88 000 рублей
Планшет, ноутбук и моноблок — все это уместилось в Microsoft Surface Book 2. В устройстве используется четырехядерный процессор Intel Core i7-8650U в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 Гбайт. Здесь даже есть видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, а значит, геймеры смогут запускать на своем Surface Book 2 современные игры, требующие топовой комплектации ПК. Конечно, планшет-трансформер не заменит полноценный геймерский ноутбук, но будет намного мощнее маломощных офисных лэптопов.
В плане автономности планшет бьет все рекорды. Когда устройство работает в собранном виде, Windows 10 задействует оба аккумулятора, увеличивая время работы лэптопа в среднем на 10 часов. Это позволит вам 17 часов смотреть видео или 18 с половиной часов листать страницы в интернете.
У Surface Book 2 есть несколько сборок с разным оснащением. Начальная цена на трансформер — 88 000 рублей, а за все дополнительные «фишки» покупателю придется доплатить. Например, модель с USB Typе-C на док-части будет уже на треть дороже трансформера с «обычным» USB A.
В этой бочке меда тоже не обошлось без дегтя: дисплей нотбука не идеален. Яркость здесь не самая высокая, поэтому использовать гаджет лучше всего в помещении, а не при естественном освещении.
4. Acer Switch 5 SW512-52-73Y5
Цена: от 62 000 рублей
На четвертом месте нашего рейтинга — одна из моделей линейки Acer Switch 5. Среди преимуществ лэптопа высокая производительность, огромный SSD-накопитель на 512 Гбайт и отличное оснащение.
Внутри ноутбука живет Intel Core i7-7500U и 8 Гбайт оперативной памяти. CPU охлаждается жидкостной системой: такой процессор не будет долго работать на пределе своей мощности, но отлично справится с короткими высокими нагрузками, которые часто встречаются при повседневной эксплуатации.
Как и с Microsoft Surface Pro, с планшетом Acer Switch 5 поставляется стилус, который удобно использовать для создания заметок прямо на рабочем столе гаджета.
При покупке модели от Acer надо учесть, что здесь нет разъема для подключения внешнего монитора, а дисплей сильно бликует под прямыми лучами солнца.
5. HP Pro x2 612  Цена: от 77 000 рублей
На пятом месте нашего топа — ноутбук HP Pro c2 612, попавший на верхние строчки нашего рейтинга благодаря быстрой зарядке и богатому оснащению. Здесь и сканер отпечатков, и встроенный LTE-модуль, и кардридер, и USB Type-C, и достойная начинка в виде процессора Intel Core i5-7Y54, 8 Гбайт RAM и SSD-накопителя на 256 Гбайт. Трансформер обладает отличным соотношением цены и качества и обещает быстрый темп работы в большинстве сценариев эксплуатации.
Кроме всего прочего, лэптоп рекордно быстро заряжается — всего за 1 час 45 минут. Без подзарядки ноутбук продержится 4 четыре часа в режиме работы в офисных приложениях, 5 часов в процессе веб-серфинга и 6 часов при воспроизведении видео. Что особенно приятно, все это можно делать на ходу, ведь HP Pro x2 612 оснащен LTE-модулем, который обеспечит мобильный доступ в интернет.
К сожалению, и у этой модели есть недостатки, в частности, низкое разрешение — 1920х1280 точек на 12-дюймовой панели. Зато экран имеет антибликовое покрытие, чем оправдывает скромные показатели яркости (300 кд/м2).
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Топ-10 смартфонов с хорошей камерой
5 лучших HDD c емкостью от 10 Тбайт Все протестированные CHIP ноутбуки вы найдете в нашем большом рейтинге, а ниже представлен топ-10 лучших из них. Гибриды планшета и ноутбука. Все результаты тестов 1. Porsche Design Book One (PD132512) Процессор: Intel Core i7-7500U Объем ОЗУ: 16.384 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): 13:56 ч:м; Общая оценка: 93.2 Соотношение цена/качество: 74 2. Microsoft Surface Pro (FKH-00003) Процессор: Intel Core i7-7660U Объем ОЗУ: 16.384 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 90.4 Соотношение цена/качество: 68 3. Microsoft Surface Book (CR7-00010) Процессор: Intel Core i7-6600U Объем ОЗУ: 16.384 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): 14:28 ч:м; Общая оценка: 87 Соотношение цена/качество: 50 4. Samsung Galaxy Book 12 (SM-W728NZKA) Процессор: Intel Core i5-7200U Объем ОЗУ: 8.192 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 86.5 Соотношение цена/качество: 75 5. Microsoft Surface Book 2 (HNN-00004) Процессор: Intel Core i7-8650U Объем ОЗУ: 16.384 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): 18:25 ч:м; Общая оценка: 86.4 Соотношение цена/качество: 43 6. Acer Switch 5 SW512-52-73Y5 (NT.LDSEG.002) Процессор: Intel Core i7-7500U Объем ОЗУ: 8.192 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 86.2 Соотношение цена/качество: 87 7. HP Pro x2 612 G2 (L5H60EA#ABD) Процессор: Intel Core i5-7Y54 Объем ОЗУ: 8.192 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 86 Соотношение цена/качество: 82 8. HP Elite x2 1012 G1 LTE (L5H20EA) Процессор: Intel Core m5-6Y54 Объем ОЗУ: 8.192 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 85.7 Соотношение цена/качество: 73 9. Huawei MateBook E Процессор: Intel Core i5-7Y54 Объем ОЗУ: 4.096 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): -; Общая оценка: 85.1 Соотношение цена/качество: 92 10. Microsoft Surface Book 2 15" (FUX-00004) Процессор: Intel Core i7-8650U Объем ОЗУ: 16.384 Мбайт Аккумулятор: время веб-серфинга (планшет + док-станция): 15:01 ч:м; Общая оценка: 84.9 Соотношение цена/качество: 42 Гибриды планшета и ноутбука. Все результаты тестов Автор: Ольга Дмитриева; Фото: компании-производители
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