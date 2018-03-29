Подтвердились характеристики Galaxy Note 9

Galaxy Note 9, очевидно, вышел из стадии прототипирования и теперь проходит этап предрелизного тестирования. Об этом свидетельствуют результаты синтетического испытания будущего фаблета, обнаруженные журналистами ресурса phoneArena в базе данных бенчмарка Geekbench.

По данным Geekbench, аппаратная начинка будущего смартфона окажется полностью идентичной таковой в Galaxy S9+. В основу североамериканской версии фаблета ляжет 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Модели для стран Европы оснастят чипом Exynos 9810.

Ранее стало известно, что емкость батареи Galaxy Note 9 составит не менее 3850 мАч. Учитывая постоянно растущую энергоэффективность процессоров Snapdragon и Exynos, составляющих аппаратную основу корейских смартфонов, можно ждать значительного прироста автономности.

Наряду с аккумулятором высокой емкости Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с дисплейным сканером отпечатков. Несмотря на то что окончательное решение по этому поводу еще не принято, вполне возможно, что корейским инженерам удастся до релиза адаптировать эту технологию должным образом.

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