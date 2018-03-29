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Подтвердились характеристики Galaxy Note 9
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Подтвердились характеристики Galaxy Note 9 

Android Insider 41 минуту назад
Фото: Android Insider
Galaxy Note 9, очевидно, вышел из стадии прототипирования и теперь проходит этап предрелизного тестирования. Об этом свидетельствуют результаты синтетического испытания будущего фаблета, обнаруженные журналистами ресурса phoneArena в базе данных бенчмарка Geekbench.
По данным Geekbench, аппаратная начинка будущего смартфона окажется полностью идентичной таковой в Galaxy S9+. В основу североамериканской версии фаблета ляжет 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Модели для стран Европы оснастят чипом Exynos 9810.
Ранее стало известно, что емкость батареи Galaxy Note 9 составит не менее 3850 мАч. Учитывая постоянно растущую энергоэффективность процессоров Snapdragon и Exynos, составляющих аппаратную основу корейских смартфонов, можно ждать значительного прироста автономности.
Наряду с аккумулятором высокой емкости Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с дисплейным сканером отпечатков. Несмотря на то что окончательное решение по этому поводу еще не принято, вполне возможно, что корейским инженерам удастся до релиза адаптировать эту технологию должным образом.
Приглашаем вас обсудить предстоящий Galaxy Note 9 в нашем Telegram-чате.
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