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Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus вышел в России
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Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus вышел в России 

Ferra.ru 39 минут назад
Компания HMD Global объявила о старте продаж смартфона Nokia 7 Plus. Это довольно продвинутая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой.
Российским пользователям Nokia 7 Plus предлагается за 27 990 рублей с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.
Nokia 7 Plus заключен в корпус из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием. Он оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже с оптикой Carl Zeiss.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч. Смартфон сразу работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.
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