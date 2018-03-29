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ASUS представила сверхскоростной игровой монитор VG255H
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ASUS представила сверхскоростной игровой монитор VG255H 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания ASUS презентовала новый сверхскоростной игровой монитор VG255H с минимальным временем отклика в 1 мс. Новинка получила TN-матрицу диагональю 24,5 дюйма и разращением Full HD 1920х1080 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Охват цветового пространства NTSC составляет 72%. Яркость достигает 250 кд/м2.
Динамическая контрастность — 100 000 000:1. Есть поддержка технологии AMD FreeSync, обеспечивающей синхронизацию частоты смены кадров между видеокартой и монитором. Имеются и специализированные игровые инструменты ASUS GamePlus — перекрестие прицела, таймер, счётчик FPS. Разумеется, есть и системы защиты глаз пользователя — Flicker-Free (предотвращает мерцание экрана) и Ultra-Low Blue Light (снижает интенсивность вредного синего света). В корпусе монитора предусмотрены встроенные стереодинамики мощностью по 2 Вт, а также два порта HDMI и один D-Sub.
Источник: ASUS
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