ASUS представила сверхскоростной игровой монитор VG255H

Компания ASUS презентовала новый сверхскоростной игровой монитор VG255H с минимальным временем отклика в 1 мс. Новинка получила TN-матрицу диагональю 24,5 дюйма и разращением Full HD 1920х1080 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов соответственно. Охват цветового пространства NTSC составляет 72%. Яркость достигает 250 кд/м2.

Динамическая контрастность — 100 000 000:1. Есть поддержка технологии AMD FreeSync, обеспечивающей синхронизацию частоты смены кадров между видеокартой и монитором. Имеются и специализированные игровые инструменты ASUS GamePlus — перекрестие прицела, таймер, счётчик FPS. Разумеется, есть и системы защиты глаз пользователя — Flicker-Free (предотвращает мерцание экрана) и Ultra-Low Blue Light (снижает интенсивность вредного синего света). В корпусе монитора предусмотрены встроенные стереодинамики мощностью по 2 Вт, а также два порта HDMI и один D-Sub.

Источник: ASUS

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