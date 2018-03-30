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Обнаружен новый убивающий смартфоны вирус
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Обнаружен новый убивающий смартфоны вирус 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Reuters
Исследователи из компании Trend Micro обнаружили вредоносное ПО, которое может вывести смартфон из строя благодаря беспрерывному майнингу. Об этом сообщается в официальном блоге.
Вирус под названием HiddenMiner был обнаружен внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины. Вредоносное ПО обманывает пользователей, вынуждая их дать программе доступ к учетной записи администратора.
Как только это происходит, приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме. Кроме того, троянец умеет блокировать устройство в тех случаях, когда владелец девайса пытается изменить полномочия приложения.
Специалисты отметили, что в коде HideMiner нет никаких переключателей, контроллеров или оптимизаторов. Это означает, что процесс майнинга нельзя будет остановить до тех пор, пока ресурсы устройства не исчерпаются. Другими словами, смартфон будет добывать Monero до самой «смерти» — рано или поздно устройство перегреется и выйдет из строя.
По словам экспертов, единственный способ уничтожить вирус — перезагрузить девайс в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора вместе с зараженным приложением.
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