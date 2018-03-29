На рынок возвращается ещё один легендарный бренд смартфонов

Анонимный источник из компании Verizon — крупнейшего поставщика беспроводной связи в США — сообщил о том, что в текущем году на рынок могут вернуться гаджеты от некогда знаменитого бренда Palm, который в прошлом был одним из крупнейших игроков ещё зарождающегося тогда рынка смартфонов. Напомним, одноименная компания была основана в 1992 году в США.

Она занималась производством карманных персональных компьютеров и смартфонов на основе собственной операционной системы Palm OS. Компания также стоит за webOS — первой в мире мультизадачной операционной системой для смартфонов. К сожалению, Palm не выдержала конкуренции, была в 2010 году поглощена Hewlett-Packard и прекратила свое существование. В 2014 году права на торговую марку были приобретены китайским производителем гаджетов TCL. Вот эта компания сейчас и собирается возродить легендарный бренд. Скорее всего, новые смартфоны будут работать уже под управлением операционной системы Android.

Фото: Palm

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