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Легендарный бренд Palm может вернуться на рынок смартфонов
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Легендарный бренд Palm может вернуться на рынок смартфонов 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания TCL Communication может выпустить смартфон под культовым брендом Palm во второй половине 2018 года. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на некий «достоверный» источник.
Palm Pre 2  Первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.
Palm Pre  Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.
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