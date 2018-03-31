Что новые процессоры сделали с игровыми ноутбуками: обзор ASUS FX570 и тест Intel Core i7-8550U

Что важнее в ноутбуке — процессор или видеокарта? На самом деле, важен баланс. Например, еще недавно для игровой видеокарты GTX 1050 напарником должен был быть горячий и прожорливый процессор — хотя бы i5-7300HQ. Гораздо более холодные чипы вроде i7-7500U, которые используются в тонких и долгоиграющих ультрабуках, попросту «не вытягивают» в тандеме с любой дискретной видеокартой начально-игрового уровня. Поэтому игровых ультрабуков и не бывает. Но скоро это может измениться. Новая линейка процессоров Intel Core 8 с буквой U на конце получила вдвое больше ядер по сравнению с предыдущими поколениями, производительность чипов значительно выросла и теперь почти достигает уровня прежних процессоров с втрое большим энергопотреблением и тепловыделением. В теории это означает, что тот же Intel Core i7-8550U может раскрыть потенциал таких видеокарт, как GTX 1050, 1050 Ti и даже 1060, при этом требуя меньше охлаждения и питания. А значит, игровые ноутбуки среднего класса могут стать тоньше и работать даже в играх от батареи дольше. Всё это интересно проверить на практике, чем мы и займёмся прямо сейчас.

ASUS GL553VD с Intel Core i7-7700HQ: 45-ваттный процессор + игровая видеокарта = толстый корпус

Для этого эксперимента ASUS поделилась своей новинкой — игровым ноутбуком ASUS FX570, который как раз имеет под капотом новый «холодный», но мощный четёрхъядерный Intel Core i7-8550U и игровую видеокарту начального уровня NVIDIA GeForce 1050. Несмотря на то, что она сейчас — одна из младших игровых решений NVIDIA, список игр, в которых с её помощью можно играть, довольно длинный. Краткая выжимка из него — в нашей статье «Крутые игры, которые пойдут даже на недорогом игровом ноутбуке».

Такой же Intel Core i7-8550U можно встретить и гораздо более тонких и компактных решениях, так как по тепловыделению это «ультрабучный» процессор. Для сравнения мы выбрали другой игровой лаптоп на базе GTX 1050 — ASUS GL553VD (см. фото выше). У него как раз очень мощный, но гораздо более прожорливый CPU — i7-7700HQ. Ноутбуки во многом похожи: совпадают и диагонали экранов, и даже ёмкость аккумуляторов. Поэтому с их помощью мы и столкнём седьмое и восьмое поколения процессоров Intel Core. Ниже — подробные характеристики обоих ноутбуков.

ASUS FX570

ASUS GL553VD

Дисплей

15,6 дюйма, 3840х2160, 282 ppi, 60 Гц, антибликовое покрытие

15,6 дюйма, 1920х1080, 141 ppi, антибликовое покрытие

Процессор

Intel Core i7-8550U (4/8 ядра/потоков, 1,8/4,0 ГГц, 15 Вт)

Intel Core i7-7700HQ (4/8 ядра/потоков, 2,8/3,8 ГГц, 45 Вт)

Оперативная память

16 ГБ (2x 8 ГБ, DDR4-2400 МГц)

12 ГБ (1x 4 ГБ, 1x 8 ГБ, DDR4-2400)

Видеочип процессора

Intel HD Graphics 620 (300/1150 МГц)

Intel HD Graphics 630 (350/1100 МГц)

Дискретная видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1050M (4 ГБ GDDR5)

NVIDIA GeForce GTX 1050M (4 ГБ GDDR5)

1x 256 ГБ (SanDisk SD9SN8W256G1002)

1x 128 ГБ (SATA 3.0, M.2 2280, SK hynix HFS128G39TND-N210A)

1x 500 ГБ (HGST HTS545050B7E660, 5400 об/мин)

1x 1 ТБ (5400 об/мин, Seagate ST1000LM035)

Порты и разъёмы

2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C, 1x HDM v1.4, 1x RJ-45, 1х 3,5 мм джек, кард-ридер microSD

2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1х 3,5 мм джек, кард-ридер SD Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi (IEEE 802.11ac 2x2) + Bluetooth 4.1 Wi-Fi (IEEE 802.11ac 2x2, 2,4/5 ГГц, 867 Мбит/с) + Bluetooth 4.2 Аккумулятор

48 Вт*ч 48 Вт*ч Размеры (ШхГхВ)

374x256x22 мм 383x355x30 мм 1,9 кг 2,5 кг примерно от 55 до 72 тысяч рублей

79 000 рублей

Новый ноутбук, который, в теории, должен обладать почти таким же быстродействием, легче на 600 грамм и тоньше почти на сантиметр. Может быть, это не революционные изменения, но их заметят те, кто носит лаптоп с собой каждый день. С точки зрения эргономики переход на втрое более холодный процессор принёс заметный выигрыш, но еще предстоит узнать, как это сказалось на производительности.

ASUS FX570 с Intel Core i7-8550U: 15-ваттный процессор, игровая видеокарта и небольшие габариты

Посмотрим внимательно на сами процессоры. Один и тот же год выпуска, одинаковое количество ядер и потоков, один и тот же техпроцесс. Но при этом Intel Core i7-8550U втрое холоднее (TDP всего 15 Вт против 45 Вт у Intel Core i7-7700HQ). Выглядит либо как чудо, необычайный прорыв, либо как то, что Intel могла сделать подобное уже давно, но не торопилась, потому что конкурентов всё равно не было.

Мы уже познакомились с новым процессором на примере ультрабука ASUS ZenBook 13 UX331UN и воочию убедились, что по быстродействию он сравним с Intel Core i7-6700HQ («папа» современного Intel Core i7-7700HQ). Но тот лаптоп не имел такой мощной видеокарты, поэтому вопрос, можно ли ставить новый ультрабучный CPU в игровые ноутбуки, остался открытым.

Intel Core i7-8550U

Intel Core i7-7700HQ

Ядра/потоки

Базовая частота

1800 МГц 2800 МГц Turbo Boost

4000 МГц 3800 МГц 15 Вт 45 Вт Техпроцесс

14 нм 14 нм Год выпуска

А что же с вычислительной мощью? Мы провели три теста, которые задействуют процессор, и результат получился очень воодушевляющим. Intel Core i7-8550U хоть и не смог дотянуться до Intel Core i7-7700HQ, но постоянно дышит ему в спину. Отставание в тестах составило всего от 10 до 18%. Учитывая, что новинка втрое холоднее, это отличный результат.

Cinebench R15 x264 HD Benchmark 4.0 Blender 2.79 Отдельно нужно отметить, что результат, который показал в наших тестах Intel Core i7-8550U, не обязательно применим ко всем CPU с такой же маркировкой. Во-первых, производитель ноутбука волен снижать или повышать частоты и энергопотребление процессора по своему усмотрению. То есть всегда есть риск купить ультрабук, который из коробки будет работать медленнее, чем мог бы. Далеко не все заметят разницу, но сам факт, что платишь за одно, а можешь получить другое, мягко говоря, раздражает.

Перейдём к самой интересной части — играм. Не очень просто удивить людей ультрабуком, который мог бы тянуть нетребовательные игры вроде Dota 2 и Counter-Strike. Но вот GTA V, The Witcher 3, Battlefield 1 и другие на игровом ноутбуке толщиной менее двух сантиметров до недавнего времени были прерогативой очень дорогих и очень крутых лаптопов. Те, что подешевле, уже были типичными толстыми «махинами». Посмотрим же, на что способен ASUS FX570.

Производительность в играх

Мы столкнули его с ASUS GL553VD в трёх современных и популярных играх, и результат, как говорится, налицо. В большинстве случаев оба лаптопа показали одни и те же частоты смены кадров, отличие составляет десятые доли. Особенно это заметно на максимальных настройках графики, то есть там, где наибольшая нагрузка ложится на видеокарту, а не на процессор.

При среднем качестве, когда нагрузка чуть выравнивается, лаптоп с более быстрым CPU выигрывает буквально пару кадров в секунду у своего более энергоэффективного оппонента. Другими словами, игровым ноутбукам с ультрабучными процессорами быть! И это хорошая новость. Менее хорошая — в том, что с более мощными видеокартами фокус может не удасться. Но, зная «чистую» производительность Intel Core i7-8550U, можно с большой уверенностью предположить, что он будет хорошим выбором и для GTX 1050 Ti и не станет «бутылочным горлышком» в лаптопе с GTX 1060. Такой на данный момент, правда, пока только один — безумно дорогой Microsoft Surface 2, который даже не может нормально заряжаться от сети, когда вы играете на нём в требовательные игры. Но в будущем их определённо должно стать больше.

GTA V на ASUS FX570

С производительностью мы разобрались: 15-ваттный процессор действительно имеет право стоять в ультрабуке с не слишком мощной видеокартой. Но что с автономной работой? Хотелось бы, чтобы в игры можно было играть не только рядом с розеткой. И, кажется, втрое менее жадный до заряда батареи процессор должен в этом очень помочь. Другими словами, ноутбук с 15-ваттным Intel Core 8 должен бы проработать в играх от одного заряда заметно дольше, чем такой же с 45-ваттным i7-7700HQ. И мы решили узнать это, запустив на обоих ноутбуках GTA V, выставив одну и ту же яркость дисплея и отключив от розетки. ASUS GL553VD со «старым» процессором проработал 48 минут при ограничении в 30 FPS. А ASUS FX570 — 60 минут. Но последний еще и время от времени ронял частоту смены кадров с 30 до 10-15 в секунду. Редко и на короткие промежутки времени, но тем не менее. Да и даже если бы не ронял, 12 минут разницы не делают погоды. В этом отношении, к сожалению, революции не произошло.

ASUS FX570

Пришло время рассказать, что же за зверь такой — новый игровой ноутбук ASUS FX570. Это лаптоп с 15,6-дюймовым дисплеем, достаточно компактный для такой диагонали. Исходя из сочетания габаритов и производительности в играх, его можно в первую очередь посоветовать питающим любовь к играм студентам. Носить с собой его очень удобно, особенно на фоне более тяжёлого и толстого ASUS GL553VD.

ASUS FX570, как это обычно бывает с геймерскими ноутбуками, пытается привлечь к себе внимание с помощью агрессивной чёрно-красной расцветки. Также заметен «узор» из продольных линий, будто от шлифовки (ASUS вообще очень любит подобное и часто применяет в разных формах). Всё вместе выглядит интересно, но впечатление о внешнем виде немного портит «пластмассовость» ноутбука. Конечно, никто не говорит, что настоящий ноутбук должен обязательно быть металлическим, но пластиковый корпус ASUS FX570 всё равно выглядит отнюдь не солидно.

ASUS FX570

У клавиатуры есть подсветка красного цвета в тон декоративным элементам на корпусе. Ход клавиш не особо глубокий, но для игр, в принципе, большего и не надо. Компактность ASUS FX570 подчёркивает весьма сжатый цифровой блок. Кликпад не слишком маленький, так что ноутбуком удобно пользоваться и без мыши, но и не слишком большой, так что при работе с клавиатурой вы не будете его часто задевать кистями. В правом верхнем углу кликпада можно найти сканер отпечатков пальцев, благодаря которому не надо лишний раз вводить пароль при входе в Windows. Удобно, хоть и работает не так расторопно, как на смартфонах.

Правая грань ASUS FX570

Левая грань ASUS FX570

Порты у ASUS FX570 — разнообразные. Даже зачем-то есть целых два порта USB раритетной второй версии. Также имеется один USB 3.0 c привычным разъёмом Type-A и еще один Type-C. Видеовыходом служит HDMI, но версии 1.4, которая не поддерживает 4К c частотой обновления 60 Гц. Присутствует и разъём для подключения к сети по кабелю, то есть RJ-45, а также один мини-джек для гарнитуры и слот для microSD (лучше бы был SD).

Дисплей

ASUS FX570 имеет не просто 15,6-дюймовый экран, а дисплей с поддержкой 4К-разрешения. Это даст позволяет, например, смотреть фильмы в высоком качестве, но среди игр мало что пойдёт на GTX 1050 с таким разрешением.

Дисплей не поражает высокой яркостью, насыщенными цветами или большой контрастностью. Просто «на глаз» ему можно поставить «четвёрку». Тесты колориметром очень порадовали: дисплей откалиброван на совесть, не к чему придраться.

ASUS FX570

Adobe RGB Гамма

Цветовая температура

Яркость мин. /макс.

16/293 кд/м2 Контраст

625:1 Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше)

Память

Про процессор и видеокарту ASUS FX570 добавить нечего, но остаётся еще оперативная память, которой в данной модели 16 ГБ. На данный момент это оптимальный объём для игрового ноутбука. Система хранения данных представляет собой два накопителя: SSD и жёсткий диск. Со своей работой они справляются, но, как и корпус ноутбука, оставляют ощущение, что ASUS FX570 — модель бюджетная: «твердотельник» по скорости работы не выходит за пределы возможностей SATA 3.0, а объём жёсткого диска — всего 500 ГБ. Не то, чтобы этого было мало в наш век облачного хранения данных и стриминга фильмов и музыки из Сети, но уже много лет в игровых ноутах негласным стандартом считается 1 ТБ. В то же время официальная страница устройства гласит, что существуют также модификации ноутбука с винчестером на 1 и 2 ТБ.

Тестирование твердотельного накопителя ASUS FX570 в CrystalDiskMark 6 Игровой ноутбук на базе процессора от ультрабука — это целая новая веха в истории геймерских лаптопов. Будем честны, есть ноутбуки с такой же видеокартой и такие же по весу и габаритам, как у ASUS FX570, но с втрое более горячими CPU. Так что изученная модель не претендует на оригинальность по соотношению габаритов и мощности. Но это и хорошо: на рынке и без того полно моделей, которые пытаются привлечь потребителя наиболее тонким корпус, но при этом идут с урезанными частотами процессора или видеокарты, либо троттлят прямо из коробки. Вместе с тем, даже в трёхсантиметровом корпусе ноутбука ASUS GL553VD 45-ваттный процессор Intel Core i7-7700HQ троттлил на 25% и более во время нагрузок. А в 22-миллиметровом корпусе ASUS FX570 15-ваттный Intel Core i7-8550U работал без потери производительности. Плюс новый ноутбук работал потише. В общем, кругом одни плюсы. Жаль только, что время работы от аккумулятора в играх почти не выросло.

Скорее всего, в обозримом будущем появятся еще более тонкие лаптопы на Intel Core i7-8550U и GTX 1050. Но тут главное не гнаться за самым-самым компактным. Тем более, что и ASUS FX570 и так, на мой взгляд, хоть и не ультрабук, но очень компактный для своих возможностей и удобный, чтобы не только хранить его на столе, но и непринуждённо носить с собой.