Правда, что iPhone на самом деле китайский? 

На нижней части задней крышки большинства iPhone мелким шрифтом указано Designed by Apple in California Assembled in China — «Разработано Apple в Калифорнии, собрано в Китае».
В спорах с фанатами iPhone этим часто спекулируют владельцы Xiaomi, OnePlus, Meizu и других типично китайских смартфонов на Android. Они настаивают, что их устройства отличаются от девайсов Apple только ценой, но страна происхождения у них одна.
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Мы решили разобраться, можно ли считать iPhone китайским или американским устройством, или же смартфоны Apple ближе к какой-то третьей стране.
Тим Кук уверен, что iPhone — американский смартфон
В недавнем интервью для Recode глава Apple Тим Кук высказал свое недоумение по поводу мнения, что iPhone создается в Китае.
«Мы разрабатываем все комплектующие именно здесь. Но некоторые обращают внимание только на то, где именно был собран гаджет».
Он напомнил, что ключевые компоненты iPhone создаются именно в США. Например, за стекло, которое защищает экран смартфона, отвечает компания Corning из Кентуки, а модули фронтальной камеры TrueDepth разрабатывают в Техасе.
Именно в Штатах производят самые разнообразные чипы для iPhone и другой техники Apple. Более того, ни в одной другой стране мира такая компания не смогла бы ни появиться, ни развиться до подобных масштабов.
«Мы знаем, что Apple могла быть создана только в Соединенных Штатах. Мы в этом уверены. Эта компания не процветала бы ни в одной другой точке мира. Мы любим нашу страну. Мы патриоты».
В США на Apple трудится около 84 тыс. сотрудников, и руководитель компании планирует увеличить количество рабочих мест до 100 тыс. уже в самое ближайшее время.
Тем не менее, подобные высказывания очевидно предназначены не столько для простых пользователей, сколько для президента США Дональда Трампа, который неоднократно советовал Apple перенести все производство в Штаты.
Компоненты смартфона производятся не только в Штатах
На практике в условиях всеобщей глобализации заниматься производством современной электроники под колпаком одной страны если не невозможно, то точно нелогично.
В этом случае сразу встанет вопрос наличия производственных мощностей, квалифицированных кадров, доступности природных ресурсов, удобства логистики, а в сумме и общей цены такой затеи.
Поэтому география поставщиков Apple для производства флагманского iPhone X достаточно обширна:
За OLED-экраны и ОЗУ отвечает корейская Samsung
Защитные стекла производит американская Corning
Беспроводные чипы делает американская Broadcom
Процессоры серии A производит тайваньская TSMC
Чипы NFS для устройства создает европейская AMS Печатные платы делают японская Fujikura и другие азиатские компании
Камеры для iPhone X поставляет японская Sony
Динамики в основном производит китайская AAC Technologies
Другие компоненты делают корейская LG, японская Nissha, корейская Interflex и многие другие
И это только те компании, которые мне удалось вытянуть из исследования китайского информационного ресурса iChunt, который пытался подсчитать стоимость всех компонентов текущего флагмана Apple.
Комплектующие для iPhone производятся в самых разных странах мира — именно там, где это могут сделать достаточно качественно и относительно недорого.
За сборку iPhone отвечают китайские заводы-гиганты
iPhone и другую технику Apple собирают китайские заводы-гиганты Foxconn и Pegatron. Не в последнюю очередь это связано со стоимостью рабочей силы, которая здесь в 3-5 раз меньше, чем в США.
Тем не менее, огромную роль играет не только цена, но и квалификация сотрудников. Это Тим Кук уже подчеркивал в интервью для CBS News.
«Если вы сможете собрать всех слесарей-штамповщиков в США, то они поместятся в комнате, в которой мы сейчас сидим. В Китае же вам для этого понадобятся несколько футбольных полей».
Но мы уверены, что первое место в вопросе местоположения сборки давно заняли природные ресурсы — редкоземельные элементы, которых по состоянию на 2014 год в Китае добывали более чем в 10 раз больше, чем в США.
Насколько нам известно, вывозить их из страны в «сыром» состоянии в китайских реалиях практически невозможно, но вот в виде готовой продукции — без проблем.
Наверняка в ближайшие несколько лет Китай будет продолжать использовать свое влияние в этом вопросе на Apple и другие компании, которые занимаются смартфонами. Поэтому на крышке iPhone будет продолжать красоваться надпись Assembled in China.
Главное, что смартфон разрабатывают американские умы Да, в iPhone достаточно комплектующих, которые не имеют прямого отношения к США. Да, смартфоны Apple собираются не американскими руками. Но достаточно ли этого, чтобы называть их китайскими, европейскими, японскими или еще какими-то?
Давайте проведем банальную параллель. Вашу любимую «Кока-Колу» производит американская компания The Coca-Cola Company, но делает она это не только в США, ведь возить газировку с одного континента на другой точно не самая прибыльная затея.
Поэтому она строит заводы и лицензирует производство практически в каждой стране мира — в том числе в России или Украине. Но мы не считаем, что «Кока-Кола» — это местный напиток и не ставим его в один ряд с нашими «Байкалом», «Крюшоном», «Дюшесом» или еще чем-то.
Возникает вопрос, почему тогда мы сравниваем iPhone с другими смартфонами, которые собираются в Китае. Это в корне неверно, ведь важно не где собрали девайс, а где придумали, как это правильно сделать.
За концепцию, дизайн, внешний вид и другие особенности смартфонов Apple отвечают сотрудники в США, поэтому iPhone нужно считать именно американским смартфоном, а не каким-то другим.