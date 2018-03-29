Правда, что iPhone на самом деле китайский?

На нижней части задней крышки большинства iPhone мелким шрифтом указано Designed by Apple in California Assembled in China — «Разработано Apple в Калифорнии, собрано в Китае ».

В спорах с фанатами iPhone этим часто спекулируют владельцы Xiaomi, OnePlus, Meizu и других типично китайских смартфонов на Android. Они настаивают, что их устройства отличаются от девайсов Apple только ценой, но страна происхождения у них одна.

В тему: Я придумал iPhone мечты

Мы решили разобраться, можно ли считать iPhone китайским или американским устройством, или же смартфоны Apple ближе к какой-то третьей стране.

В недавнем интервью для Recode глава Apple Тим Кук высказал свое недоумение по поводу мнения, что iPhone создается в Китае.

«Мы разрабатываем все комплектующие именно здесь. Но некоторые обращают внимание только на то, где именно был собран гаджет».

Он напомнил, что ключевые компоненты iPhone создаются именно в США . Например, за стекло, которое защищает экран смартфона, отвечает компания Corning из Кентуки, а модули фронтальной камеры TrueDepth разрабатывают в Техасе.

Именно в Штатах производят самые разнообразные чипы для iPhone и другой техники Apple. Более того, ни в одной другой стране мира такая компания не смогла бы ни появиться, ни развиться до подобных масштабов.

«Мы знаем, что Apple могла быть создана только в Соединенных Штатах. Мы в этом уверены. Эта компания не процветала бы ни в одной другой точке мира. Мы любим нашу страну. Мы патриоты».

В США на Apple трудится около 84 тыс. сотрудников, и руководитель компании планирует увеличить количество рабочих мест до 100 тыс. уже в самое ближайшее время.

Тем не менее, подобные высказывания очевидно предназначены не столько для простых пользователей, сколько для президента США Дональда Трампа , который неоднократно советовал Apple перенести все производство в Штаты.

Компоненты смартфона производятся не только в Штатах

На практике в условиях всеобщей глобализации заниматься производством современной электроники под колпаком одной страны если не невозможно, то точно нелогично.

В этом случае сразу встанет вопрос наличия производственных мощностей, квалифицированных кадров, доступности природных ресурсов, удобства логистики, а в сумме и общей цены такой затеи.

Поэтому география поставщиков Apple для производства флагманского iPhone X достаточно обширна:

За OLED-экраны и ОЗУ отвечает корейская Samsung

Защитные стекла производит американская Corning

Qualcomm Модули мобильной связи поставляют американские Intel

Беспроводные чипы делает американская Broadcom

Процессоры серии A производит тайваньская TSMC

Чипы NFS для устройства создает европейская AMS Печатные платы делают японская Fujikura и другие азиатские компании

Камеры для iPhone X поставляет японская Sony

Динамики в основном производит китайская AAC Technologies

Другие компоненты делают корейская LG, японская Nissha, корейская Interflex и многие другие

И это только те компании, которые мне удалось вытянуть из исследования китайского информационного ресурса iChunt, который пытался подсчитать стоимость всех компонентов текущего флагмана Apple.

Комплектующие для iPhone производятся в самых разных странах мира — именно там, где это могут сделать достаточно качественно и относительно недорого.

За сборку iPhone отвечают китайские заводы-гиганты

iPhone и другую технику Apple собирают китайские заводы-гиганты Foxconn и Pegatron. Не в последнюю очередь это связано со стоимостью рабочей силы, которая здесь в 3-5 раз меньше, чем в США.

Тем не менее, огромную роль играет не только цена, но и квалификация сотрудников. Это Тим Кук уже подчеркивал в интервью для CBS News.

«Если вы сможете собрать всех слесарей-штамповщиков в США, то они поместятся в комнате, в которой мы сейчас сидим. В Китае же вам для этого понадобятся несколько футбольных полей».

Но мы уверены, что первое место в вопросе местоположения сборки давно заняли природные ресурсы — редкоземельные элементы, которых по состоянию на 2014 год в Китае добывали более чем в 10 раз больше, чем в США.

Насколько нам известно, вывозить их из страны в «сыром» состоянии в китайских реалиях практически невозможно, но вот в виде готовой продукции — без проблем.

Наверняка в ближайшие несколько лет Китай будет продолжать использовать свое влияние в этом вопросе на Apple и другие компании, которые занимаются смартфонами. Поэтому на крышке iPhone будет продолжать красоваться надпись Assembled in China.

Главное, что смартфон разрабатывают американские умы Да, в iPhone достаточно комплектующих, которые не имеют прямого отношения к США. Да, смартфоны Apple собираются не американскими руками. Но достаточно ли этого, чтобы называть их китайскими, европейскими, японскими или еще какими-то?

Давайте проведем банальную параллель. Вашу любимую «Кока-Колу» производит американская компания The Coca-Cola Company, но делает она это не только в США, ведь возить газировку с одного континента на другой точно не самая прибыльная затея.

Поэтому она строит заводы и лицензирует производство практически в каждой стране мира — в том числе в России или Украине . Но мы не считаем, что «Кока-Кола» — это местный напиток и не ставим его в один ряд с нашими «Байкалом», «Крюшоном», «Дюшесом» или еще чем-то.

Возникает вопрос, почему тогда мы сравниваем iPhone с другими смартфонами, которые собираются в Китае. Это в корне неверно, ведь важно не где собрали девайс, а где придумали, как это правильно сделать.

За концепцию, дизайн, внешний вид и другие особенности смартфонов Apple отвечают сотрудники в США, поэтому iPhone нужно считать именно американским смартфоном, а не каким-то другим.