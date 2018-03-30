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Глава Apple раскрыл секрет производства iPhone
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Глава Apple раскрыл секрет производства iPhone 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Глава компании Apple Тим Кук рассказал о производстве iPhone. По его словам, все компоненты гаджета изготавливаются в Соединенных Штатах.
"Жаль, что многие люди обращают внимание лишь на надпись Assembled in China на задней крышке iPhone", — сказал Кук, передает "Мир 24".
Руководитель компании считает, что не так уж важно, где продукт собирают окончательно. Этот процесс, по его мнению, должен происходить в разных местах.
Кук отметил, что модуль распознавания лица Face ID выпускается в Техасе, защитные стекла — в Кентукки, также в США производят чипы и модемы. После комплектующие отправляют на китайские заводы Foxconn и Pegatron, а также в индийский Wistron. Именно там собирают и упаковывают смартфоны.
Глава Apple пояснил, что в Китае происходит лишь последняя операция перед выходом гаджета на рынок, поэтому не верно считать, что устройства производятся в КНР.
Ранее в голосовом помощнике Siri обнаружили баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone. Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране.
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