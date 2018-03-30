Глава Apple раскрыл секрет производства iPhone

"Жаль, что многие люди обращают внимание лишь на надпись Assembled in China на задней крышке iPhone", — сказал Кук, передает "Мир 24"

Руководитель компании считает, что не так уж важно, где продукт собирают окончательно. Этот процесс, по его мнению, должен происходить в разных местах.

Кук отметил, что модуль распознавания лица Face ID выпускается в Техасе, защитные стекла — в Кентукки, также в США производят чипы и модемы. После комплектующие отправляют на китайские заводы Foxconn и Pegatron, а также в индийский Wistron. Именно там собирают и упаковывают смартфоны.

Глава Apple пояснил, что в Китае происходит лишь последняя операция перед выходом гаджета на рынок, поэтому не верно считать, что устройства производятся в КНР.

Ранее в голосовом помощнике Siri обнаружили баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone. Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране.