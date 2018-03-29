Появилось видео iPhone Х в новом цвете

На волне слухов о скором появлении iPhone X в новом цветовом решении корпуса дизайнер Мартин Хаек решил создать видеорендер устройства от Apple ‐ iPhone X PRODUCT (RED).

Видеоролик показывает iPhone X в. той же красной гамме, что и iPhone 7 и iPhone 7 Plus, но с характерной для этого типа глянцевой задней отделкой из стекла.

Еще одно отличие — черная отделка передней части, характерная для iPhone X в. белых и серых вариантах исполнения.

По мнению инсайдеров, дополнительное цветовое исполнение iPhone X призвано увеличить объем продаж к середине года.

Эксперты из IGN Tech составили рейтинг современных смартфонов с самыми надежными и безопасными аккумуляторными батареями. В списке оказались флагманы от Apple, Samsung и LG.