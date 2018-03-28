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Память GDDR6 будет стоить на 20% дороже GDDR5
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Память GDDR6 будет стоить на 20% дороже GDDR5 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает ресурс Gamers Nexus со ссылкой на собственные источники, компания SK Hynix начнёт производство памяти GDDR6 в течение трёх месяцев. Источник утверждает, что микросхемы будут стоить на 20% дороже, чем GDDR5 на момент своего появления, однако со временем разница в цене сократится до 10–15%.
Скорее всего, память GDDR6 получат наиболее производительные видеокарты NVIDIA следующего поколения. Не исключено, что они появятся на рынке раньше, чем чипы GDDR6 производства SK Hynix: NVIDIA вполне может договориться о поставках с Samsung, которая уже выпускает соответствующие микросхемы.
Известно, что микросхемы SK Hynix будут выполнены в исполнении BGA со 180 контактами и обеспечат скорость работы 16 Гбит/с при напряжении 1,35 В. Компания предложит чипы GDDR6 плотностью 8 и 16 Гбит.
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