Huawei FreeBuds могут составить серьезную конкуренцию AirPods

Хотя главными звездами состоявшейся на этой неделе презентации компании Huawei стали смартфоны P20 и P20 Pro, китайский производитель также представил несколько интересных аксессуаров. Среди них наушники FreeBuds — клон AirPods, который вполне может отнять часть аудитории у решения от Apple

Внешне наушники очень напоминают AirPods и тоже комплектуются зарядным футляром. Однако есть пара особенностей, которые выгодно отличают китайский продукт от американского. В частности, производитель обещает 10 часов автономной работы, то есть вдвое больше, чем у американского конкурента.

Кроме того, наушники комплектуются силиконовыми насадками, которые обеспечивают не только удобную носку, но и пассивную шумоизоляцию, на отсутствие которой нередко жалуются владельцы AirPods.

Коллеги из The Verge рассказывают, что Huawei не позволили потестировать наушники в демозоне презентации, но такая практически внутриканальная конфигурация должна будет обеспечить гарантированное усиление низких частот. Ну и самое приятное: в Европе FreeBuds будут продаваться за 159 евро, то есть на 20 евро дешевле, чем AirPods.