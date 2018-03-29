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Huawei FreeBuds могут составить серьезную конкуренцию AirPods
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Huawei FreeBuds могут составить серьезную конкуренцию AirPods 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Хотя главными звездами состоявшейся на этой неделе презентации компании Huawei стали смартфоны P20 и P20 Pro, китайский производитель также представил несколько интересных аксессуаров. Среди них наушники FreeBuds — клон AirPods, который вполне может отнять часть аудитории у решения от Apple.
Внешне наушники очень напоминают AirPods и тоже комплектуются зарядным футляром. Однако есть пара особенностей, которые выгодно отличают китайский продукт от американского. В частности, производитель обещает 10 часов автономной работы, то есть вдвое больше, чем у американского конкурента.
Кроме того, наушники комплектуются силиконовыми насадками, которые обеспечивают не только удобную носку, но и пассивную шумоизоляцию, на отсутствие которой нередко жалуются владельцы AirPods.
Коллеги из The Verge рассказывают, что Huawei не позволили потестировать наушники в демозоне презентации, но такая практически внутриканальная конфигурация должна будет обеспечить гарантированное усиление низких частот. Ну и самое приятное: в Европе FreeBuds будут продаваться за 159 евро, то есть на 20 евро дешевле, чем AirPods.
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