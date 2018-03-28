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Galaxy Note 9 может получить увеличенную ёмкость аккумулятора
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Galaxy Note 9 может получить увеличенную ёмкость аккумулятора 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Инсайдеры понемногу начинают делиться деталями о новом поколении Galaxy Note. До этого главным предметом обсуждений был сканер отпечатков пальцев. Как предполагают источники, распознавать отпечатки поможет дисплей, а не специальная выемка на задней крышке корпуса. Теперь слухи затронули ёмкость аккумулятора.
Galaxy Note 9 приписывают батарею на 3850 мАч, сообщает Phone Arena со ссылкой на IceUniverse. Ёмкость аккумулятора Note 8 составляет 3300 мАч, поэтому увеличение будет эквивалентно почти 17 процентам.
Такой ход наверняка позволит добиться лучшей автономности. Напомним, Galaxy S9 быстрее расходует заряд в сравнении с предыдущим поколением. Особенно выделяется версия с чипом Exynos. Эксперты винят в этом конструкцию процессора.
От Note 9 также ждём 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ — встроенной. Камера окажется двойной и наверняка унаследует функцию сменной диафрагмы. Обсудить информацию о следующем флагмане Samsung можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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