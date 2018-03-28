Galaxy Note 9 может получить увеличенную ёмкость аккумулятора

Инсайдеры понемногу начинают делиться деталями о новом поколении Galaxy Note. До этого главным предметом обсуждений был сканер отпечатков пальцев. Как предполагают источники, распознавать отпечатки поможет дисплей, а не специальная выемка на задней крышке корпуса. Теперь слухи затронули ёмкость аккумулятора.

Galaxy Note 9 приписывают батарею на 3850 мАч, сообщает Phone Arena со ссылкой на IceUniverse. Ёмкость аккумулятора Note 8 составляет 3300 мАч, поэтому увеличение будет эквивалентно почти 17 процентам.

Такой ход наверняка позволит добиться лучшей автономности. Напомним, Galaxy S9 быстрее расходует заряд в сравнении с предыдущим поколением. Особенно выделяется версия с чипом Exynos. Эксперты винят в этом конструкцию процессора.

От Note 9 также ждём 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ — встроенной. Камера окажется двойной и наверняка унаследует функцию сменной диафрагмы. Обсудить информацию о следующем флагмане Samsung можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.