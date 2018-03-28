Новый iPad уступает в производительности даже iPhone 7?

Ни для кого не секрет, что если iPad стоит 24 990 рублей и является бюджетным, вряд ли от него стоит ждать каких-то чудес производительности. Но на всякий случай скажем, что если вы задумали покупать этот планшет, нелишним вам будет знать, что он уступил по этому показателю даже позапрошлогодней модели iPhone.

Для начала отметим, что оба устройства имеют тот же самый чипсет А10 Fusion и оснащаются двумя гигабайтами оперативной памяти. Поэтому неудивительно, что их результаты в бенчмарк-тесте Geekbench 4 были сопоставимы: 3254 балла в одноядерном тесте и 5857 в многоядерном у iPad 2018 против 3295 и 5387, соответственно, у iPhone 7.

Как видно из сравнения, в одноядерном тесте смартфон оставил планшет позади, а в многоядерном — наоборот, существенно уступил. При этом стоит отметить, что в этом режиме новому iPad проиграл даже iPhone 7 Plus, обладающий 3 ГБ ОЗУ.

Кстати, наличие довольно старенького чипсета говорит о том, что не все модные функции многозадачности на новом iPad будут работать. Хотя если вам достаточно таких режимов, как Split View и Slide Over, то не стоит и беспокоиться. А еще не забывайте, что по сравнению с прошлогодним бюджетным iPad новинка еще и имеет функцию Retina Flash, то есть фронтальную вспышку, работающую за счет резкого увеличения яркости дисплея.