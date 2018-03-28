Видеообзор: Sony XA2 Ultra — большой и достойный внимания

Про Sony XA2 мы уже рассказывали, а теперь можно поговорить о модели XA2 Ultra, представленной еще на CES 2018, которая отличается от младшей версии не только ценой и размером экрана. Хотя логичным продолжением XA2 ее назвать все же можно.

Слово «Ultra» в названии модели появилось не просто так. Это действительно та модель, которая тянет на такое обозначение. Во-первых, она получила ряд технических отличий, а во-вторых, она имеет действительно внушительный размер. Ее вес составляет почти 220 грамм, и это при том, что задняя стенка пластиковая, хоть внешне и выглядит как алюминиевая. Но боковые грани все же сделаны из этого крылатого металла.

Корпус

Толщина XA2 Ultra 9,5 мм, что уже не мало, а о размере корпуса можно судить по тому, что диагональ экрана составляет 6 дюймов. По размеру он почти дотягивается до Xiaomi Mi MAX, который всегда вспоминают, когда говорят о большом корпусе смартфона.

Внешне корпус выполнен в традиционном для Sony стиле. Он массивный и угловатый. Правда, из-за отсутствия на нижней грани динамика, как в старших моделях, низ смотрится немного инородно.

Сверху находится динамик, датчик приближения, два объектива, вспышка и логотип компании, а снизу — ничего. При этом нижняя полоска меньшей ширины, что вызывает некоторые противоречия у любителей симметрии.

Заряжается XA2 Ultra, как и положено, через USB Type-C, рядом с которым находится динамик, а сверху расположен разъем для наушников, про который сейчас много спорят.

Традиционный лоток для симок и карты памяти, который извлекается без скрепок и прочих тонких предметов, — слева. Он позволяет не жертвовать второй симкой в угоду карте памяти, а дает возможность установки одновременно и двух карточек, и карты памяти. Карта памяти помещается не в сам лоток, а рядом с ним в отдельный слот. Кнопки, как и положено для Sony, справа, и сканера отпечатков в кнопке Power нет, он предсказуемо на задней стенке, под камерой.

Фронтальная камера

Камера XA2 Ultra является первым отличием от обычной версии XA2. Правда, касается это только фронтальной камеры, которая имеет два модуля. При этом расположены они не рядом друг с другом, как это обычно и бывает, а на удалении. Они не выдают объемного изображения и не накручивают глубину резкости. Это обычный и широкоугольный модуль.

В XA2 фронтальная камера была 8-мегапиксельной с объективом на 120 градусов. В версии Ultra основной модуль имеет разрешение 16 Мп, а широкоугольный — аналогичен прежнему. Его угол 120 градусов, а разрешение — 8 Мп. Для того чтобы компенсировать низкий уровень освещения, предусмотрена встроенная в переднюю панель вспышка.

Обычная съемка (88 градусов)

Широкоугольная съемка (120 градусов)

Отдельно стоит отметить, что 16-мегапиксельный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения. При этом он оснащен матрицей Exmor RS для мобильных устройств с физическим размером сенсора 1/2,6 дюйма, светосилой f/2.0 и ISO 6400. Благодаря этому снимки получаются действительно хорошего качества. Угол камеры составляет 88%.

Основная камера

Основная камера точно такая же, как и в XA2. Это 23-мегапиксельная камера с матрицей 1/2,3 дюйма, гибридным автофокусом, светосилой f/2.0, ISO 12800, возможностью записи видео в 4K и замедленной съемкой 120 кадров в секунду. Отдельная кнопка для запуска камеры никуда не делась, она на нижней правой грани корпуса.

Экран

Экран имеет диагональ 6 дюймов. Именно это и объясняет размер корпуса. Ничего выдающегося в экране нет, это просто качественный экран с FullHD-разрешением. Большего и нелогично было бы ждать в не самом дорогом смартфоне. Единственный минус в том, что на улице ему немного не хватает яркости. Даже если поднять ее на максимум, то при ярком освещении экран все равно будет тускловат. В остальных случаях экран очень приятный.

Железо

Работает Sony XA2 Ultra под управлением Snapdragon 630. Это восьмиядерный, 14-нанометровый, 64-битный процессор с частотой 2,2 ГГц. Он не такой новый, но при этом у него неплохая энергоэффективность, а производительности для современных игр хватит, если не выкручивать настройки на максимум и не требовать от него возможностей самых топовых новинок.

Оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной всего 32 ГБ, но если этого мало, то можно вставить карту памяти до 256 ГБ. А операционной системой сразу «из коробки» будет Android Oreo.

Автономность

Аккумулятор XA2 Ultra имеет емкость 3580 мАч. По автономности все традиционно, и на выходе получается один полный день использования. При заблокированном экране энергии тратится очень мало, и автономность сильно улучшается на фоне других смартфонов. Если постоянно играть в онлайн-игры, то получится все тот же один день.

Для большей эффективности и долговечности батареи в XA2 Ultra реализованы все фирменные фишки от Sony: Battery Care, STAMINA и быстрая зарядка Quick Charge 3.0. С ними смартфон будет более рационально использовать заряд и заряжаться с учетом условий эксплуатации.

Музыка

Не забыли и о музыке. В конце концов, компании с таким легендарным прошлым в сфере аудио и при этом неплохим настоящем не стоит пренебрегать такими вещами.

Есть технология, которая позволяет увеличить громкость музыки без потери ее качества, а также ClearAudin+ и ClearBASS, которые настроят эквалайзер так, чтобы звучание было более сбалансированным и чистым. Это не позволит прокачать наушники за 300 рублей, но при этом все равно сделает качество звука немного лучше.

Итоги

В итоге с выходом XA2 Ultra мы имеем еще один добротным смартфон от Sony, которая уже приучила нас к тому, что не собирается делать устройства как у всех и будет продолжать гнуть линию своего дизайна. Уже только в этом надо отдать им должное. Никто не будет спорить, что их устройства могут нравиться не всем, но они самобытные и узнаваемые, в отличие от большинства остальных.

По технологиям и начинке смартфоны компании тоже всегда были на высоком уровне. Даже если не говорить о топовых XZ, то даже относительно недорогие модели, такие как XA2 и XA2 Ultra для своей цены укомплектованы очень неплохо. Особенно что касается камер, являющихся пусть не лучшими в своем сегменте, но совершенно точно одними из лучших. Кстати, стоит XA2 Ultra около 30 000 рублей.

Именно поэтому можно считать XA2 Ultra достойным смартфоном для того, чтобы он понравился фанатам марки и привлек внимание тех, кто не хочет покупать штампованные клоны с челкой на экране.