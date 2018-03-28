Роутер с дыркой: тест и обзор Asus Blue Сave

Зачем покупать «дырявый» роутер? Оказывается, это не только красиво, но и улучшает стабильность Wi-Fi. Итоги теста Роутер с дыркой — такого в нашем рейтинге еще не бывало. Но не только дизайн делает Asus Blue Сave единственным в своем роде. Во время тестовых испытаний WLAN-роутер блеснул превосходной скоростью передачи данных (которая должна увеличиваться благодаря пустому пространству в центре устройства), большим количеством функциональных возможностей и разумным уровнем энергопотребления. Стоит этот элегантный роутер около 17 000 рублей — достаточно много, учитывая, что у него нет встроенного DSL-модема. Преимущества элегантный и функциональный дизайн превосходная скорость передачи данных простое управление Недостатки нет DSL-модема Результаты тестирования Asus Bluecave Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 4 из 56 Соотношение цена/качество: 67 Оснащение (30%): 78.7 Производительность (30%): 92.4 Функциональность (30%): 94.2 Удобство настройки (10%): 90 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 89% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку «Голубая пещера» от Asus «Дырявый» роутер — это не гарантийный случай, а новая модель WLAN-ac-роутера от компании Asus. С Blue Сave (от англ. «голубая пещера») производитель нацелен прежде всего на тех любителей техники, для которых важен внешний вид устройства. Стоит признать, что актуальные роутеры TP-Link Archer VR2800v, AVM FritzBox 7580 и Synology RT2600ac выглядят как угодно, но только не красиво. В шикарный мир будущего Smart Home монстры с антеннами никак не вписываются.

Другое дело — квадратный (16х16х8 см) Blue Сave: с белым пластиковым корпусом, блестящей глянцевой поверхностью и голубой светодиодной подсветкой в центре данное устройство напоминает скорее футуристичный увлажнитель воздуха или безлопастной вентилятор от Dyson, чем WLAN-роутер.

«Голубая пещера» сделана не только в стилистических целях, а для определенной технической функции: она разделяет WLAN-антенны, которые размещаются в верхней части роутера, и остальную начинку, спрятанную в нижней области куба. Это устраняет возможные помехи сигнала и позволяет WLAN-волнам распространяться в пространстве в полном объеме.

Баланс стиля и функциональности Насколько хорошо функционирует комбинация дизайнерских элементов и топовых технологий в Blue Cave, показывают результаты тестовых испытаний. Средняя скорость скачивания адаптером на чипе Broadcom по нашим замерам составила 246 Мбит/с, а приемник, оснащенный чипом Intel, достиг даже 339 Мбит/с. Таким образом, для этого элегантного роутера не станет проблемой 4К-стриминг без рывков, плавный онлайн-гейминг и постоянная скорость передачи данных даже при нескольких одновременно подключенных устройствах.

При оптимальных условиях Blue Сave показывает еще более внушительные результаты и в зависимости от чипа, используемого в «приемнике», достигает средней скорости аж в 452 Мбит/с и 389 Мбит/с соответственно. Лучше на данный момент только лидер нашего общего рейтинга Fritz!Box 7590.

Маленькая «дырочка» в оснащении Занять первое место в нашем топе Asus Blue Сave не сможет из-за своего бедного оснащения. В частности, устройство обладает лишь одним портом USB 3.0 и четырьмя гигабитными LAN-портами. DSL-модема и DECT-поддержки здесь не предусмотрено. Тем не менее, самые важные из стандартных функций на борту все-таки есть: через роутер вы сможете работать с сетевым принтером или FTP-сервером, а также использовать Dynamic DNS.

Здесь также есть поддержка IFTTT и Amazon Alexa, благодаря чему голосовыми командами можно включать и выключать как сам роутер, так и гостевую сеть. Для управления устройством компания Asus предлагает несколько устаревший, зато наглядный веб-интерфейс, а также бесплатное приложение для смартфона. Последнее также позволяет получить доступ к файлам, которые находятся в свободном доступе в домашней сети.

Конфигурация проста и делает возможной быструю подготовку оборудования к работе. Опытным пользователям доступны многочисленные «экспертные» опции и инструменты для анализа. Опрос: Что вы делаете, когда тормозит интернет? Перезагружаю роутер. Если не помогло, снова перезагружаю роутер Чищу куки и проверяю настройки соединения Звоню провайдеру и общаюсь с оператором Ничего не делаю, я ждун Просмотреть результаты Загрузка … Альтернатива помощнее: AVM Fritz!Box 7590

Как известно, о вкусах не спорят. Если вам не нравится футуристичный облик Asus Blue Сave, обратите внимание на Fritz!Box 7590. Топовый роутер выпускается в плоском дизайне со светодиодами на передней стороне: такое устройство отлично смотрится на рабочем столе. Кроме того, наш нынешний лидер рейтинга обладает безупречной скоростью передачи данных, превосходным оснащением (включая DSL-модем) и простым интерфейсом. Стоит альтернативный роутер около 18 000 рублей.

Альтернатива попроще: Asus AC2900 RT-AC86U

Если дизайн для вас не так важен, как технические характеристики, скорее всего, вы сэкономите много денег. Asus RT-AC86U, например, предлагает аналогично высокую скорость передачи данных и почти такое же оснащение, как и элегантная родственная модель. В настройке и управлении альтернативным роутером тоже нет никаких различий. Но стоит Asus RT-AC86U гораздо дешевле — около 13 000 рублей.

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Ноутбук формата А4: тест и обзор Asus Pro B9440UA-GV0210T Обзор наушников ASUS ROG STRIX FUSION 500 Характеристики и результаты тестирования Asus Bluecave Соотношение цена/качество 67 Стандарт WLAN ac Максимальная теоретическая скорость WLAN-ac 1734 Мбит/с Максимальная теоретическая скорость WLAN-n 800 Мбит/с Максимальная измеренная пропускная способность WLAN 867 Мбит/с Оптимальные условия: средняя скорость скачивания адаптером на чипе Broadcom 452 Мбит/с Оптимальные условия: средняя скорость скачивания адаптером на чипе Intel 389 Мбит/с Неоптимальные условия: средняя скорость скачивания адаптером на чипе Broadcom 246 Мбит/с Неоптимальные условия: средняя скорость скачивания адаптером на чипе Intel 339 Мбит/с Gigabit LAN 4 порта 100 Мбит/с LAN — Разъем USB 3.0 1 порт Разъем USB 2.0 — DSL-модем — Сервер печати да FTP-сервер да Поддержка DynDNS да Телефония: аналоговая — Телефония: ISDN — DECT — Телефония: VoIP — Дополнительные приложения AiCloud Потребляемая мощность в режиме ожидания 12 Вт Потребляемая мощность в режиме передачи данных 17 Вт Результаты тестирования Asus Bluecave Фото: компании-производители