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GearBest запустил фирменный магазин бренда MAZE
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GearBest запустил фирменный магазин бренда MAZE 

MDDevice 33 минуты назад
Фото: MDDevice
Интернет-магазин GearBest запустил на собственной торговой площадке монобрендовый фирменный магазин MAZE. В нем все посвящено продукции этого бренда, и покупателей ждут приятные цены, солидные скидки и полезные подарки.
Поскольку магазин MAZE входит в инфраструктуру GearBest, то на него распространяются все те же правила, что и на основной магазин, включая очень быструю и, самое главное, бесплатную доставку посылок по всей территории нашей с вами страны. Под брендом MAZE выпускаются самые разные смартфоны, от бюджетных и до топовых, и все они работают на Android, плюс в честь открытия на все модели действует сразу несколько скидок: можно получить смартфон по очень приятной цене, но помните, что некоторые акции имеют срок действия, плюс количество товаров со скидкой ограничено.
В качестве яркого примера возьмем новейший флагман MAZE Alpha X, который вы прямо сейчас можете купить в черном цвете прочного металлического корпуса всего за $170 — столько стоят бюджетные модели от других производителей. За эти небольшие деньги вы станете обладателем топового гаджета с 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, мощным 8-ядерным процессором MediaTek Helio P25 и большим безрамочным экраном Full HD с диагональю 6 дюймов. Смартфон MAZE Alpha X порадует вас батареей на 4000 мАч с быстрой зарядкой, современной прошивкой и двойной камерой на 13+5 Мп вместе с фронтальной 5-мегапиксельной камерой, к тому же сканер отпечатков пальцев у него расположен под дисплеем в кнопке Home. При этом MAZE Alpha X отлично работает в российских сетях LTE, а в качестве приятного бонуса вам предложат защитное стекло на экран — его вы найдете в комплекте поставки. Так что поспешите: предложение очень и очень выгодное, и подобного рода скидки действуют на весь ассортимент MAZE при покупке в фирменном магазине на торговой площадке GearBest.
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