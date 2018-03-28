Apple представила обновленный iPad

Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников, сообщает The Verge.

Планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном, в отличие от предыдущих версий, в этой — более мощный процессор. В iPad интегрированы обучающие программы. Для студентов и школьников устройство стоит 299 долларов, для остальных покупателей — 329 долларов.