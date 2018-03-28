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Apple представила обновленный iPad 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Charles Rex Arbogast / AP
Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников, сообщает The Verge.
Планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном, в отличие от предыдущих версий, в этой — более мощный процессор. В iPad интегрированы обучающие программы. Для студентов и школьников устройство стоит 299 долларов, для остальных покупателей — 329 долларов.
Mashable и Reuters отмечают, что дешевый iPad по-прежнему сложно назвать конкурентом другим образовательным устройствам, например, хромбукам — прежде всего из-за их цены. Apple не стала снижать стоимость нового планшета для студентов, обновленная версия стоит столько же, сколько предыдущая.
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