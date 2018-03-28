Новые Apple Watch получат на 15% больший экран

Новые Apple Watch получат на 15% больший экранВчера с очередным отчетом выступил аналитик из KGI Securities. По мнению представителя компании, Apple работает над кардинальным обновлением линейки смарт-часов.

Apple Watch Seires 4 могут получить сращу несколько приятных особенностей.

Во-первых, впервые за время существования «умных» часов, Apple решится на их тотальный редизайн. За счет этого аксессуар получит на 15% больший размер экрана.

По всей видимости, Apple уменьшит рамки вокруг экрана, при этом оставив размер корпуса часов практически неизменным. Обещает Мин Чи Куо из KGI и увеличенную батарею.

Еще одним изменением может стать расширение количества встроенных в гаджет сенсоров и датчиков. Каких именно, пока неизвестно.

По мнению аналитика, Apple представит обновленный носимый аксессуар в третьем квартале этого года. Аналитики уверены, что до конца года компания сумеет поднять показатели продаж до 22 — 24 млн реализованных часов за год,