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Новые Apple Watch получат на 15% больший экран
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Новые Apple Watch получат на 15% больший экран 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Новые Apple Watch получат на 15% больший экранВчера с очередным отчетом выступил аналитик из KGI Securities. По мнению представителя компании, Apple работает над кардинальным обновлением линейки смарт-часов.
Apple Watch Seires 4 могут получить сращу несколько приятных особенностей.
Во-первых, впервые за время существования «умных» часов, Apple решится на их тотальный редизайн. За счет этого аксессуар получит на 15% больший размер экрана.
По всей видимости, Apple уменьшит рамки вокруг экрана, при этом оставив размер корпуса часов практически неизменным. Обещает Мин Чи Куо из KGI и увеличенную батарею.
Еще одним изменением может стать расширение количества встроенных в гаджет сенсоров и датчиков. Каких именно, пока неизвестно.
По мнению аналитика, Apple представит обновленный носимый аксессуар в третьем квартале этого года. Аналитики уверены, что до конца года компания сумеет поднять показатели продаж до 22 — 24 млн реализованных часов за год,
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