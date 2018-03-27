NVIDIA представила видеокарту Quadro GV100 с поддержкой технологии трассировки лучей

Она станет лишь вторым подобным устройством.

19 марта производитель видеопроцессоров NVIDIA объявил о сотрудничестве с Microsoft , результатом которого станет появление в будущих играх технологии трассировки лучей в реальном времени. Она позволит добиться ещё более реалистичной картинки.

Однако вместе с анонсом стало известно, что технологию компании под названием RTX будут поддерживать лишь видеокарты на архитектуре следующего поколления Volta. До недавнего времени на это была способна лишь Titan V стоимостью около трёх тысяч долларов. Однако теперь NVIDIA представила ещё одно подобное устройство — более мощную Quadro GV100.

Новая видеокарта обладает производительностью в 7,4 терафлопс для вычислений с двойной точностью (обеспечивает точность до 15-17 десятичных цифр, что позволяет избежать ошибок), 14,8 терафлопс с одинарной точностью (7-8 десятичных цифр) и 118,5 терафлопс при глубоком обучении (то есть машинном обучении, основанном на представлениях, а не специальных алгоритмах для конкретных задач). Для сравнения, прошлая модель Quatro GP100 показывала лишь 10,3 терафлопса для вычислений с одинарной точность, то есть примерно на 40% меньше.

В обновлённом устройстве установлено 32 гигабайта видеопамяти, однако при желании в рабочую станцию можно установить вторую такую же видеокарту и, объединив их с помощью технологии NVLINK, получить 64 гигабайта.

NV100 не предназначена для массовой аудитории, однако это ещё один шаг в сторону потребительских моделей, в том числе и для игр. Quadro же будет использоваться, в основном, в мощных конфигурациях для работы над сложным рендерингом, например в киностудиях.

NVIDIA пока не сообщила стоимость видеокарты, однако цена прошлой модели GP100 составляет около семи тысяч долларов (более четырёхсот тысяч рублей), поэтому новое устройство, скорее всего, будет ещё дороже.

Когда появятся более доступные модели на архитектуре Volta, пока неизвестно, однако, согласно появившейся ранее информации, выпуск таких видеокарт ожидается ближе к осени 2018 года.

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