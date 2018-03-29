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Galaxy S9 на Exynos и Snapdragon. Кто быстрее?
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Galaxy S9 на Exynos и Snapdragon. Кто быстрее? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
В начале недели журналисты рассказали об автономности разных версий Galaxy S9. Смартфон на Exynos работал меньше, причём отличия порой измерялись часами. По результатам тестирования AnandTech, автономность нового поколения снизилась на 30 процентов. Теперь пришло время протестировать скорость работы двух флагманов.
Скорость сравнили представители PhoneBuff. Смысл эксперимента простой и совпадает с недавним соревнованием OnePlus 5T, iPhone X и Galaxy S9+.
Автор запускал определённый набор приложений на скорость, затем фиксировал время и шёл по кругу в обратном порядке. В список программ вошли камера, галерея, календарь, настройки, Снэпчат и другие. Таким образом журналисты проверяют работу процессора и оперативной памяти.
По результатам первого забега версия на Exynos 9810 отстала почти на 11 секунд. На втором круге Galaxy S9 на Snapdragon увеличил разрыв. Его результат составил 26 секунд, тогда как коллега показал 28.
Общий результат следующий: 1:53 у Snapdragon 845 и 2:06 для Exynos 9810. Победила версия флагмана для Америки.
Как утверждают авторы эксперимента, тест проводили не один раз. В каждом из них выигрывал Snapdragon 845. Поделиться впечатлениями от увиденного можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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