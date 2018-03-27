Galaxy S9 на чипе Exynos держит заряд хуже версии на Snapdragon. В чём причина?

Китая и Новые флагманы Samsung по традиции выпускают в двух версиях — на чипах Exynos и Snapdragon. Вариант со Snapdragon 845 предназначен для США Японии , тогда как Exynos 8910 идёт в другие регионы. Журналисты отметили ухудшение автономности Galaxy S9 и поделились возможной причиной такого поведения.

Жизнь аккумулятора уже протестировали сотрудники Phone Arena. По их версии, в сравнении с предыдущим поколением автономность снизилась на 12 процентов. У коллег из AnandTech цифра хуже и составляет 30 процентов. Тесты разные, но снижение показателей заметно.

Например, так выглядит разница в продолжительности веб-сёрфинга. Оранжевым отмечен результат Galaxy S9+ на Snapdragon 845, а голубым — версии на Exynos.

Общее время работы тоже существенно отличается.

Журналисты принялись искать причину в ядрах процессора Exynos M3. С помощью встроенного инструмента они смогли изменить частоту до 1,469 МГц и ограничить скорость контроллера памяти вдвое. На таких изменениях чип показывает производительность на уровне Exynos 8895 в Galaxy S9. При этом отзывчивость интерфейса значительно снизилась, поэтому авторы эксперимента не рекомендуют его повторять.

Из этого сотрудники ресурса сделали вывод, что проблема в самом чипе. Модель потребляет значительно больше ресурсов в сравнении с конкурентами на большей тактовой частоте. Также возможны так называемые утечки мощности из-за конструкции чипа.

В результате авторы не рекомендуют покупать Galaxy S9 на Exynos, по крайней мере сейчас. Обсудить новые модели можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.