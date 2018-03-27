Топ-4 самых популярных гаджета на мега-распродаже GearBest

Gearbest запустил неделю распродаж по случаю 4-летия сервиса. По этому случаю здесь можно найти различные акции и скидки до 50%. Продлится праздник до 9 апреля и за это время многие любители интересной цифровой техники смогут наверняка порадовать себя товарами с низкими ценами.

Одним из наиболее популярных товаров на онлайн торговых площадках является, конечно же, смартфон. Большинство пользователей приходят сюда в поисках низких цен на любимые бренды и вот первый вариант:

Xiaomi Redmi Note 5A 4G Цена: 5793.45 pублей

(27% скидка, акция заканчивается через 3 дня)

Смартфон оснащен 5.5-дюймовым экраном HD разрешения. Здесь установлено 2 ГБ ОЗУ, которой вполне хватит для повседневных нужд, 16 ГБ ROM (встроенный флеш-диск) и прилично снимающая 13.0MP основная камера. Сердцем смартфона является вполне производительный, хотя и не новый 4-ядерный процессор Snapdragon 425 1.4 ГГц.

Огромным плюсом этого аппарата является два слота под nano-SIM (с поддержкой 4G) и отдельный слот для MicroSD карты памяти. Также стоит отметить и весьма емкий аккумулятор на 3080 мА ч, которого, как заявляет производитель, должно хватить на 11 дней умеренного использования.

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Xiaomi Wireless Bluetooth 4.1 Earbuds

Цена: 1084.14 pублей

(48% скидка, акция заканчивается через 6 дней)

Эти беспроводные наушники отлично подойдут как для любителей спортивных занятий, так и просто для городского ношения. Гарнитура имеет силиконовые каркасы для удобной посадки на ушную раковину, а также небольшой соединительный провод для укладки на шею сзади. Имеется и микрофон с клипсой для крепления на одежде.

По отзывам пользователей, гарнитура имеет хорошее звучание и время работы при умеренной громкости до 7 ч (емкость аккумулятора составляет 110 мА ч). Есть поддержка Bluetooth 4.1. При покупке, уточните у продавца, на каком языке осуществляется оповещение в наушниках и есть ли манул хотя бы на английском.

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Colorful iGame 1050Ti Gaming Video Graphics Card

Цена: 15109.78 pублей

(6% скидка, акция заканчивается через 1 день)

Видеокарта позиционируется как игровая начального уровня. Чип может достигать частоты работы 7000MHz, пропускная способность шины данных 128 bit. На плате размещены 4 Гб оперативной памяти DDR5. На торцевой площадке расположен 6-контактный разъем для питания, а на тыльной — порт DVI и HDMI и DP. За охлаждение отвечает система из двух вентиляторов. Производитель рекомендует эту видеокарту также для майнинга криптовалюты.

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Xiaomi Mijia mini c поддержкой видео 4К Цена: 7466.70 pублей

(17% скидка, акция заканчивается через 1 день)

Эта экшен камера пользуется популярностью у любителей спорта и отдыха на природе. Имеет массу положительных отзывов по качеству съемки и удобству управления. Предусмотрены помимо стандартных настроек еще 9 режимов съемки. Имеется съемный аккумулятор емкостью 1450mAh (допускает непрерывную съемку до 2 часов) и встроенное усиленное гнездо для крепления на штатив. Интерфейс управления сразу установлен на английский язык. На тыльной стороне расположен 2,4-дюймовым сенсорный экран с небывалым разрешением 960 х 480. Съемку видео можно выполнять в разрешении до 4K (3840 х 2160, 30 кадров в секунду). Камеру можно подключать к смартфону через Wi-Fi.

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Фото: компании-производители