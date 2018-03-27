Ноутбук формата А4: тест и обзор Asus Pro B9440UA-GV0210T

Ноутбук весом всего 1 кг и размером с обычный лист бумаги: будет ли такое устройство достаточно мощным для повседневной работы? Давайте разберемся. Итоги теста По результатам тестовых испытаний ноутбук Asus PRO B9440UA-GV0210T (90NX0152-M02770) получил среднюю оценку в 72,3 балла. Сильные стороны устройства — мобильность и качественный дисплей. А вот оснащение ноутбука оставляет желать лучшего: в данной категории Asus оказался в самом конце нашего общего рейтинга. Скорее всего, причиной таких результатов стала компромиссная оптимизация, ориентированная на мобильность и не подразумевающая широкого выбора интерфейсов. Преимущества быстрый SSD очень скромные габариты корпуса экстремально низкий вес яркий и высококонтрастный дисплей панель с матовой поверхностью и высокой стабильностью углов обзора Недостатки мало интерфейсов нет веб-камеры и кардридера USB Typ-C без Thunderbolt 3 Результаты тестирования Asus ASUSPRO B9440UA-GV0210T (90NX0152-M02770) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 28 из 48 Соотношение цена/качество: 67 Мобильность (25%): 91.9 Оснащение (25%): 36.6 Производительность (15%): 73.3 Эргономичность (15%): 77.1 Дисплей (20%): 87.9 Результаты тестирования Поставьте оценку — 72% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Компактный и сияющий Asus Pro B9440UA-GV0210T полностью сконцентрирован на мобильности. Включая ножки-опоры, толщина ноутбука составляет всего 17 мм (само по себе устройство еще тоньше). Благодаря узким рамкам, 14-дюймовый дисплей уместился в невероятно компактном корпусе размером 22 на 32 сантиметра — это чуть больше, чем лист бумаги формата A4. Ноутбук не только маленький, но и очень легкий — всего 1.07 кг. Стоит такой лэптоп около 55 000 рублей.

Продолжительность времени автономной работы здесь достойная, хотя и не потрясает воображения. Если пользователь будет экономным, заряда аккумулятора может хватить и на 10 часов работы, при непрерывном воспроизведении видео — на 9 часов, а при выполнении более требовательных к ресурсам системы задач ноутбук разрядится уже через 6 часов. Дисплей Asus Pro матовый и достаточно яркий (317 кд/м2), углы обзора очень стабильные, контрастность (отображение ярких и темных областей одновременно) замечательная, а охват цветового пространства sRGB составляет 92% — все это благоприятно сказывается на качестве цветопередачи.

Мало интерфейсов, но неплохие устройства ввода Чтобы создать легкий и плоский ноутбук, производителю пришлось пожертвовать разнообразием интерфейсов и классическим оснащением: пользователям придется отказаться от веб-камеры, кардридера и разъема для кабельной сети. В сумме остается всего три интерфейса: разъем для гарнитуры и два USB Typе-C, один из которых может передавать сигналы DisplayPort.

Важно учесть, что USB-порт с поддержкой DisplayPort — единственный разъем, который можно использовать для зарядки. Как подключить к ноутбуку дисплей и одновременно с этим заряжать аккумулятор? Это возможно с помощью адаптера — он как раз входит в комплект поставки вместе с шикарной сумкой для ноутбука. Тогда из USB-C могут выходить USB-C, HDMI и USB Typе-A. Несмотря на плоский корпус, клавиатура ноутбука порадует пользователя приемлемой высотой свободного хода клавиш и хорошей отдачей при нажатии. Обратная связь безупречна, но поверхность кнопок показалась нам скользкой. Такой же скользкий, но уже в положительном смысле этого слова, и кликпад: никаких задержек и притормаживаний. Тем не менее, сенсоры реагируют на команды немного лениво.

Альтернативой протестированной модели может стать HP ENVY 13-ad002ng — этот ноутбук меньше, производительней и выносливей, чем устройство от Asus. Все ноутбуки, которые мы испытали в нашей лаборатории, вы найдете в общем рейтинге CHIP.

Альтернатива: HP ENVY 13-ad002ng Вместо Core i5 в HP Envy 13-ad002ng gold (1UQ60EA#ABD) установлен Intel Core i7-7500U, который в сочетании с быстрым SSD-накопителем делает ноутбук гораздо более производительным. Наряду с превосходной продолжительностью времени автономной работы (которая значительно дольше, чем у Asus) HP поместила свое устройство в еще более компактный корпус. Разумеется, у HP ENVY лишь 13,3-дюймовый дисплей, а панель немного темнее, но это нельзя назвать недостатком. HP предлагает значительно больше интерфейсов: помимо двух USB Typе-C здесь есть два USB Typе-A, веб-камера и кардридер.

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5 лучших HDD c емкостью от 10 Тбайт Характеристики и результаты тестирования Asus ASUSPRO B9440UA-GV0210T (90NX0152-M02770) Соотношение цена/качество 67 Операционная система Windows 10 Home Габариты 32,2 x 21,8 x 1,7 см Вес 1,1 кг Процессор Intel Core i5-7200U (2,5 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel HD Graphics 620) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 14,0 дюймов Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 317 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 171:1 Дисплей: плотность пикселей 157 dpi Дисплей: распределение яркости 92,9% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 48 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 10:25 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 8:53 ч:мин Шумность при маск. нагрузке громко Порты USB 2 x USB 3.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI — Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер — Вебкамера — Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 4.996 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 5.633 бал. Результаты тестирования Asus ASUSPRO B9440UA-GV0210T (90NX0152-M02770) Фото: компании-производители, тест-центр CHIP