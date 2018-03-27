Обзор плеера theBit OPUS#1S — хороший шаг вперёд

Оглядываясь назад, можно признать, что компания theBit уже доказала свою состоятельность на рынке портативного аудио. Их плееры OPUS#2 и OPUS#3 показали, что компания может выпускать стильные решения с хорошим звуком и юзабилити, вполне конкурируя с A&K. Теперь же пришла пора получить свою порцию обновлений первой модели компании, встречайте OPUS#1S.

Внешне новый «бюджетник» мало чем отличается от своего предшественника, разница коснулась лишь цветовых вариантов корпуса и улучшенного экрана. Внутри же изменения более кардинальны, ЦАПы были изменены на свежие чипы от Cirus Logic CS43198, также подвергся ревизии и усилитель, мощность стала выше, а большинство паспортных характеристик (искажения, разделение и т. п.) — лучше. К сожалению, плеер так и не получил беспроводных интерфейсов, как его старшие братья, но зато theBit выставили для него достаточно гуманный по сравнению с первой ревизией ценник в 400 долларов.

Технические характеристики

Процессор: 4-ядерный ARM Cortex-A9 1,4 ГГц ОЗУ: 1 ГБ ЦАП: 2 × Cirrus Logic CS43198

Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц (±0,02 дБ), 10 Гц — 70 кГц (±0,3 дБ)

Соотношение сигнал/шум (@ 1 кГц): 123 дБ небалансный выход, 125 дБ балансный

Разделение каналов (@ 1 кГц): 140 дБ небалансный выход, 142 дБ балансный

Общие гармонические искажения + шум: 0,0007% небалансный выход, 0,0005% балансный

Выходной уровень: 3.1 Vrms небалансный выход, 3.4 Vrms балансный

Поддержка форматов: WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, DSD, MP3, OGG, APE Максимальное разрешение: до 192 кГц/24 бит Экран: 4″ TFT, 800 × 480 Выходы: 3,5 мм TRS наушниковый, 2,5 мм TRRS балансный

Входы: MicroUSB

Встроенная память: 32 ГБ Карты памяти: 2 × MicroSD до 200 ГБ Батарея: литий-полимерная, 4000 мА/ч, 3.7V Время работы на одном заряде: ~ 11 ч Время заряда от 2А зарядного устройства: ~ 4 ч Размеры: 72 мм × 112 мм × 18 мм Вес: 190 г Упаковка и комплект поставки

Чтобы упаковка не выглядела совсем уж традиционно, в theBit решили немного поиграть, но не со шрифтами, а с оттенками. Поэтому внутренний бокс имеет приятный красный цвет, а внешняя обложка сделана серой и со стильной текстурой. Полиграфия традиционно сдержанная, на задней стороне напечатаны технические характеристики.

Внутри находится сам плеер, MicroUSB-шнур для его зарядки, инструкция с гарантийным талоном и запасные защитные плёнки (помимо тех, что наклеены с завода).

Как всегда у theBit, к плееру есть очень классный кожаный чехол, причём на этот раз в двух цветах (как и сам плеер), но его надо докупать отдельно. Впрочем, уже сейчас многие продавцы предлагают наборы плеер+чехол сразу со скидкой.

Дизайн и управление

Внешний вид плеера менять не стали, всё тот же качественный пластик, такие же вставки из стекла на передней и задней панелях. Из разнообразия в этот раз подвезли изменённые цвета, новый 1S существует в тёмно-синем и бардовом вариантах, оба смотрятся весьма эффектно. Задняя панель теперь сделана с узором, она также смотрится хорошо. Качество сборки плеера по-прежнему не вызывает нареканий, всё аккуратно подогнано, без щелей, люфтов и скрипов. Тактильно пластик ощущается приятно и, сугубо на мой взгляд, справляется со своими задачами не хуже алюминия.

Сам OPUS#1S — достаточно крупный, хотя грань «карманности», на мой взгляд, не переходит, в руке лежит комфортно, управляется без проблем. Корпус в виде прямоугольника со скошенными углами всё так же не похож ни на одну другую модель, что придаёт плееру своеобразия.

Несмотря на наличие сенсорного экрана, разработчики не забыли и об управлении «вслепую»: на одном торце плеера размещены кнопки навигации по трекам (3 шт.), на втором — регулировки громкости (2 шт.). Кнопки достаточно мелкие, но с хорошим ходом, поэтому управление ими вполне комфортно (хотя в чехле нащупывать их сложно). На левом торце, в нижней части поместили два слота для MicroSD-карточек, закрытые крышечкой.

На верхнем стороне размещены выходы: 3,5 мм и 2,5 мм, около них располагается и кнопка включения/блокировки. На нижней стороне ожидаемо находится MicroUSB-разъём, служащий для зарядки плеера, доступа к памяти и функции USB ЦАПа.

Передняя панель почти полностью занята сенсорным экраном, разработчики решили, что новая ревизия плеера достойна нового дисплея, поэтому качество используемой матрицы сильно возросло. Это, конечно, не экран современного топового смартфона, но для мира плееров он очень хорош: разрешение, цветопередача, углы обзора вопросов не вызывают, и даже запаса по яркости хватит, чтобы разглядеть хоть что-то в яркий солнечный день (хотя с учётом погоды последнее время я уже начинаю сомневаться, что такие бывают).

Время работы плеера в моём стандартном тесте (FLAC 44.1/16 и MEEAudio P1) составило 10 часов 10 минут. Зарядился плеер от 2А зарядного устройства за 3 часа 50 минут. В OPUS#1S очень неплохо реализован режим сна, поэтому на паузе даже во включенном состоянии он расходует заряд весьма экономно.

Прошивка

Как и в предыдущей версии, в роли ОС тут выступает Android, впрочем, в отличие от старших моделей, оснащённых беспроводными модулями и возможностью установки сторонних приложений, младшенькому OPUS от этого факта, как говорится, «ни холодно ни жарко». Операционка от Google тут не проявляет себя почти ни в чём, а весь интерфейс пользователя берёт на себя кастомный софтовый плеер.

Сразу после запуска пользователя приветствует экран воспроизведения, тут всё привычно: крупно отображается обложка альбома, информация о треке и кнопки управления воспроизведением. Тап по обложке показывает дополнительную информацию и кнопки добавления в избранное и плей-листы. За переход к медиабиблиотеке отвечает кнопка с тремя полосами в верхнем левом углу. В медиатеке всё привычно: просмотр по папкам, жанрам, альбомам, исполнителям, избранное и плей-листы. Шрифты крупные, поэтому навигация очень удобная.

На главном экране ожидаемо есть «шторка» настроек, в которой собраны основные опции плеера. Тут же находится кнопка с шестерёнкой, открывающая меню дополнительных настроек. Оно практически полностью дублирует таковое у любого смартфона на Android, за исключением нескольких добавленных пунктов (таймер сна, переключатель gain, режим USB).

Так как плееры theBit используют общую кодовую базу, прошивка весьма стабильна, непривередлива в форматах и не замечена в «плохом поведении».

Для прослушивания устройства использовались следующие наушники: iBasso IT03, Meze 99 Classics, Audio Zenith PMx2, Noble Kaiser Encore, Campfire Audio Andromeda, 64 Audio U12, HUM Pristine и другие.

Первый вариант «младшего Опуса» по звуку был достаточно интересной моделью — нейтральная подача с дополнительно увеличенной в ширину сценой даёт стильный «голографический» эффект, но не на всех стилях и жанрах он уместен. В theBit прекрасно поняли это, и в обновлённой версии довольно сильно поменяли подачу плеера: 1S предлагает более драйвовый звук с приятной весомостью практически всего диапазона, но при этом без каких-либо ярких акцентов.

НЧ тут весомые, массивные, но при этом не вальяжные, с хорошей передачей текстур и неплохой ударностью. Бас уходит весьма глубоко, хотя самые глубокие НЧ немного уменьшены количественно, чтобы не наползать на основную часть диапазона. Разрешение баса очень хорошее, равно как и разделение инструментов этого регистра. Любителям акцентированных НЧ плеер не подойдёт, а вот ценителям естественности будет весьма ко двору.

СЧ отличается удачным сочетанием макро— и микродинамики, что, с одной стороны, позволяет ему хорошо играть разные удары, раскаты и рокот, а с другой — придаёт подаче хорошую детальность (хотя и не идеальную), избегая при этом излишней мониторности первой ревизии. Плеер лишь чуть-чуть склонен к «масштабности» в подаче, он слегка подчёркивает эмоции и энергетику исполнения, при этом немного скрадываются недочёты записи. Воображаемая сцена тут искусственно не раздувается, поэтому она уже, чем у первой версии, но всё равно больше средней по обоим направлениям. Плеер обладает качественным разделением инструментов и планов. Конечно, до эффектности и трёхмерности OPUS#2 «младшему брату» далеко, но не будем забывать про разницу в цене.

ВЧ немного упрощены в плане атак и затуханий, но у них хорошая протяжённость и разрешение, что позволяет им очень неплохо отыгрывать «воздух» и высокие обертона, что во многом компенсирует характер подачи остальной части диапазона. Разрешение верхней части диапазона нормальное, поэтому с качественными наушниками даже верхнего ценового сегмента плеер звучит хорошо.

Немного сравнений.

Остальные модели theBit. Разницу с первой ревизией OPUS#1 я уже расписал выше, поэтому поговорим про остальные две модели. OPUS#2, безусловно, является флагманом со всеми присущими этому статусу атрибутами: более натуральный, более естественный, ближе к нейтральной и неприукрашенной подаче. Также он лучше строит воображаемую сцену и разделяет инструменты. OPUS#3 стоит немного особняком, он чуть глаже по подаче и чуть темнее, что обуславливает более винтажный звук и чуть меньшую, чем у #1S, воображаемую сцену, хотя СЧ у «тройки» звучат, пожалуй, более эффектно.

FiiO X5-III. Этот плеер тоже достаточно массивно подаёт звук, особенно нижнюю половину диапазона, но он немного темней по общему звучанию. OPUS#1S слегка эмоциональней подаёт СЧ и чуть лучше прорабатывает ВЧ, но назвать разницу «большой» будет преувеличением, основное различие всё-таки больше вкусовое.

Lotoo 5000 Mk II. Этот плеер в целом по подаче очень похож на героя этого обзора, и разницу между ними надо тщательно выслушивать, но OPUS#1S делает небольшой, хотя и заметный шаг в естественности подачи.

Cayin N5ii. Ну тут очевидно, что плееры совсем разные, поэтому вы можете просто прочитать два обзора и, сопоставив, понять их кардинальные различия.

Совместимость

Подросшая мощность, безусловно, пошла устройству на пользу, практически все современные наушники теперь для него не составляют проблем: полноразмерам хватает мощности (за исключением совсем уж тугих моделей), а с IEM шума практически нет. Я бы советовал к плееру что-то нейтральное, начиная с HiFiBoy OS V3 и заканчивая даже Andromeda. Последним, конечно, можно подобрать источник и покруче, но связка с этим «Опусом» — вполне гармонична.

Стилистически плеер достаточно универсален, я не могу выделить какие-то более или менее удачные для него жанры, критичность к качеству записи — средняя, где-то на 7 баллов по условной шкале «придирчивости».

По традиции — несколько треков для примера

The Cinematic Orchestra — Time & Space. При всей моей любви к данному коллективу, живые записи у них получаются ощутимо лучше студийных, и данный очень медитативный трек — яркий тому пример. Обновлённый OPUS прекрасно подчёркивает всю многогранность этой записи, погружая слушателя в атмосферу исполнения.

Frank Sinatra — Somethin' Stupid. Вот всем хороши старые песни одного из лучших вокалистов мира, кроме качества записи. К счастью, тут нам на помощь приходят ремастеры, вот, например, этот от 2008 года. С одной стороны, бережно сохранена оркестровая подложка, являющаяся обязательным атрибутом композиций тех лет, с другой — вокал реставрирован прекрасно, и с небольшой помощью OPUS#1S просто влюбляет в себя.

FKJ — Tui. Иногда, совершенно случайно, Deezer в режиме Flow выкидывает треки, которые я бы сам никогда в жизни не послушал, и вот яркий тому пример. Я не стал гуглить, что же это за коллектив, не стал знакомиться с остальным творчеством данного проекта, решив оставить его мимолётной встречей. Удивительное сочетание глубоких НЧ и лёгкой основной мелодии в «весомом» исполнении героя сегодняшнего обзора очаровывают раз и навсегда.

Выводы

В общем, если вы ищете плеер среднего сегмента, ваш выбор стал немного сложней, так как в данной нише появился ещё один очень хороший игрок. theBit ощутимо улучшили подачу своего плеера, и теперь он способен на равных конкурировать со своими одноклассниками, зачастую выходя победителем. Жаль, конечно, что плеер не обзавёлся беспроводными интерфейсами, но новый экран влюбляет в себя сразу.

http://www.youtube.com/watch?v=FmgSXFeUeKA