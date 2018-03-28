Разбираемся, как купить iPhone выгодно из любого города России

За последние несколько месяцев российские владельцы iPhone стали гораздо активнее пользоваться системой трейд-ин, которая заключается в сдаче старого устройства с целью получить скидку на новое в одном и том же магазине. Свою роль в повышении доверия покупателей сыграл официальный партнер AppleInsider.ru — сервис SmartPrice, который сделал смартфоны популярных марок (в том числе iPhone) доступными для всех (еще и промокод дают, подробности в конце статьи).

Но на этом SmartPrice не останавливается и стремительно развивается, позволяя любому покупателю не только сделать трейд-ин своего б/у смартфона на обновленный, но и просто купить тот же iPhone гораздо дешевле, чем в магазине.

Еще больше смартфонов

Так, теперь в специальном разделе на сайте SmartPrice можно посмотреть, какие смартфоны есть в наличии («Лучшие предложения недели»).

Найти можно устройства в любом состоянии и ценовом диапазоне — от iPhone 6 в хорошем состоянии за 12 тысяч рублей до iPhone X в идеальном состоянии, который обойдется почти на 20 тысяч рублей дешевле, чем в другом магазине. Ассортимент смартфонов в SmartPrice значительно расширился за последние несколько недель: например, появились топовые модели iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone X.

Трейд-ин еще выгоднее

Для тех, кто хочет не только сэкономить на покупке нового смартфона, но и выгодно продать старый, по-прежнему доступен раздел трейд-ин — с его помощью можно сделать указанную цену еще ниже (максимум до 40%). Для этого достаточно нажать на кнопку «Получить скидку» и во всплывающем окне выбрать модель iPhone, его конфигурацию и состояние. Так, стоимость топового iPhone 7 Plus (256 ГБ памяти) в состоянии «Как новый» падает сразу ниже 30 тысяч рублей, если сдать в трейд-ин старенький iPhone 6.

Доставят в любой город

Значительные изменения коснулись доставки и оплаты смартфонов. Мало того, что SmartPrice доставит iPhone в любой город России (предоплачивается только стоимость доставки, полная оплата уже после осмотра смартфона вами), так перед отправкой он еще и может прислать фото интересующего вас iPhone по запросу. Есть доставка и по всему СНГ, но уже по системе полной предоплаты, расчет стоимости выполняется оператором.

При гарантийном случае в регионе SmartPrice полностью оплачивает все расходы на логистику и либо меняет смартфон на другой, либо возвращает деньги. Впрочем, таких случаев очень мало.

Оплата картой

Самое главное — теперь оплатить смартфон можно как банковской картой курьеру, так и онлайн прямо на сайте SmartPrice. Это очень удобно, поскольку избавляет от ненужной возни с наличными деньгами.

Учитывая, что многие хотят обновить свой iPhone на новое поколение смартфона, сервис SmartPrice поможет в этом всем желающим. Уже более 4000 довольных клиентов воспользовались его услугами при покупке смартфона, попробуйте и вы!

Напоминаем, что AppleInsider.ru совместно с сервисом SmartPrice.ru запустил проект, с помощью которого вы не просто можете купить iPhone гораздо дешевле, но и также обменять свой старый смартфон на новый. На специальной странице можно купить любой из смартфонов Apple с максимальной экономией до 30 тысяч рублей. Кстати, по промокоду insider дается дополнительная скидка на телефон в размере 10%.